Gumtow

Ein betrunkener Mann, der in der Gemeinde Gumtow wohnt, hat am Sonntagabend mehrfach den Notruf gewählt. In einer Notlage befand sich der ­45-Jährige jedoch nicht. Stattdessen beschwerte er sich und berichtete, dass er im Besitz einer Schusswaffe sei, teilte die Polizei mit.

Beamte statteten daraufhin dem Mann zu Hause einen Besuch ab. Der 45-Jährige verhielt sich gegenüber den Polizisten aggressiv. Ein erster Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,75 Promille. Im Besitz einer Waffe war er nicht.

Die Polizisten nahmen den Mann zunächst in Gewahrsam. Später wurde er wieder nach Hause entlassen. Er erhielt eine Strafanzeige wegen Notrufmissbrauchs.

Von MAZonline