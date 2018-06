Trotz Gluthitze maßen sich am Freitag Vormittag die fünf Kitas aus dem Gemeindegebiet Gumtow bei der mittlerweile 3. Kita-Olympiade. Diese wurde auf dem Sportplatz in Gumtow ausgerichtet. Mit sportlichem Ehrgeiz traten Mannschaften aus Vehlow, Kunow, Dannenwalde, Demerthin und Gumtow zum Wettkampf in fünf spaßigen Disziplinen an.

Zur Galerie In Gumtow traten am Kindertag fünf Kitas aus dem Gemeindegebiet Gumtow bei der 3. Kita-Olympiade gegeneinander an. Trotz Hitze hatten alle viel Spaß dabei.

Als im Jahr 2016 die erste „Olympiade“ mit allen fünf Gemeinde-Kitas im Rahmen der 60-Jahrfeier der Kita „Sonnenschein“ in Dannenwalde stattfand, ahnte wohl noch keiner, dass daraus einmal so etwas wie eine Tradition erwächst. In der zweiten Auflage vor einem Jahr wurde der Sportwettkampf in Demerthin ausgetragen. Da konnte sich die Kita Gumtow den Siegerpokal mit nach Hause nehmen.

Als Zufall bezeichnete es die Gumtower Kita-Leiterin, Margita Klimus, dass die dritte Olympiade ausgerechnet bei ihnen, der Siegermannschaft des Vorjahres stattfindet. „Wir wechseln uns mit der Ausrichtung der Kita-Olympiade ab, damit auch jeder an die Reihe kommt“, so Margita Klimus. Als nun alle Mannschaften mit dem Bus oder der Feuerwehr des jeweiligen Ortes angereist waren, konnte es losgehen.

Es ist die 3. Olympiade – an wechselndem Ort

Alle Kinder hörten gebannt zu, was ihnen die Kita-Erzieher zu sagen hatten, schließlich gab es mit dem Kletterwandwerfen und dem Bowlen gleich zwei neue Stationen. Dafür wurden Büchsenwerfen und Eierlauf aus dem Programm gestrichen. Teppichlauf, Ringewerfen und Slalom gab es auch im Vorjahr schon, wenn auch in leicht abgeänderten Variationen.

Gar nicht genug danken konnte die Gumtower Kita-Leiterin den Eltern, die bei den Vorbereitungen halfen und auch bei den Wettkämpfen mit dabei waren, sowie den Feuerwehrmännern. Stefan Freimark, Bürgermeister der Gemeinde Gumtow schaute auch kurz vorbei. Die Gemeinde spendierte den Kindern Eis.

Den Pokal gewann die Kita Vehlow. Auf Platz zwei kam Demerthin, gefolgt von Gumtow auf dem Bronzeplatz. Dannenwalde wurde Vierter und Kunow Fünfter.

Von André Reichel