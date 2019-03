Groß Lüben

Ein Hund hat am Sonnabend in Groß Lüben (Amt Bad Wilsnack-Weisen) eine 58-jährige Radfahrerin in die Wade gebissen. Der schwarze, etwa kniehohe Hund fiel die Frau an, als sie mit einem Bekannten am Gelände eines Landwirtschaftsbetriebes vorbeifuhr, teilte die Polizei mit. In diesem Moment verließ ein Fahrzeug den Hof. Dahinter lief der Hund.

Die 58-Jährige ließ ihre Verletzung ambulant im Krankenhaus versorgen. Die Ermittlungen der Polizei zum Hundehalter blieben ohne Erfolg.

