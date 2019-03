Karstädt

Ein Erotikportal hat Ende Februar einen Mann aus einem Karstädter Ortsteil dazu aufgefordert 250 Euro zu zahlen. Der Betrag resultiere angeblich aus einem Service, den das Portal dem Nutzer zur Verfügung gestellt habe.

Laut Angaben der Polizei, gab der Mann an, solche Angebote noch nie in Anspruch genommen zu haben. In besagtem Schreiben wurde dem Mann sogar noch ein Angebot zur Güte gemacht: Würde er von dem Betrag einen Teil in einer Kryptowährung entrichten, würde die Angelegenheit ad acta gelegt. Weil nun ein Betrugsversuch hinter der Aufforderung vermutet wird, wurde Strafanzeige erstattet.

Von MAZ-online