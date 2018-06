„Wasser marsch!” hieß es am Sonnabend in Bälow (Amt Bad Wilsnack-Weisen) für den Feuerwehrnachwuchs. Zum Prignitzer Kreisjugendfeuerwehrtag 2018 trafen sich die Jugendfeuerwehren aus dem gesamten Landkreis zum sportlichen Wettstreit.

Der Feuerwehrnachwuchs startete in vier Altersklassen. Die jüngsten Teilnehmer der Floriangruppen wurden in die Altersklassen sechs bis acht Jahre und neun bis zehn Jahre unterteilt. Die Altersklasse I (elf bis 14 Jahre) und die Altersklasse II (bis 17 Jahre) waren jeweils unterteilt in Mädchen- und Jungengruppen.

Beim Löschangriff muss ein markiertes Ziel mit Wasser getroffen werden. Quelle: Jens Wegner

Beim Löschangriff ging es um Schnelligkeit. Ziel war es, einen simulierten Löschangriff durchzuführen, bei dem am Ende ein markiertes Ziel mit Wasser getroffen wird.

Bei der Knotenstafette wurden verschiedene vorgegebene spezielle Knoten gebunden. Nicht nur eine schnelle Ausführung ist hier wichtig, sondern auch die Qualität der Knoten.

Gleich mehrere Aufgaben galt es bei der Gruppenstafette zu bewältigen. Hier waren neben der Schnelligkeit auch Teamarbeit und Präzision gefragt.

Erst-Hilfe-Kenntnisse werden überprüft

Die Floriangruppen führten ihre Übungen in erleichterter Form, dem Alter entsprechend, durch. Für sie war auch die Gerätekunde vorgesehen. Der Feuerwehrnachwuchs musste Begriffe wie Hosenstück, Standrohr oder Strahlrohr den ausgelegten Gegenständen zuordnen können. Damit sollen die Jüngsten langsam mit der Technik vertraut gemacht werden. Die Älteren wurden auf ihre Erste-Hilfe-Kenntnisse überprüft. Die Landfrauen Bälow sorgten für die Verpflegung.

Heiko Pechner erhält eine Auszeichnung

Eine Auszeichnung gab es an diesem Tag für den Feuerwehr-Jugendwart des Amtes Bad Wilsnack-Weisen, Heiko Pechner. Für seine langjährigen Arbeit und sein Engagement in diesem Ehrenamt wurde er mit dem Ehrenzeichen der Landesjugendfeuerwehr Brandenburg in Silber geehrt.

14 Floriangruppen, neun Gruppen der Altersklasse I und zehn der AK II gingen an den Start. Über den besonders hohen Anteil der Floriangruppen freute sich Kreisjugendwart Mario Brandt.

Fehlende Würdigung des Ehrenamtes kritisiert

„Es wird von vielen Leuten immer wieder gesagt, wie wichtig die Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen gerade bei der Feuerwehr ist. Es lässt sich ohne Einladung aber niemand sehen”, kritisierte der stellvertretende Kreisjugendwart Stefan Fuchs. „Sollte es den Parteien und Fraktionen nicht auch in Zeiten ohne Wahlkampf ein Bedürfnis sein, sich auf unseren Veranstaltungen sehen zu lassen? Wir erledigen unsere Arbeit nach wie vor freiwillig, sei es der aktive Dienst und somit das Retten, Bergen und Schützen von Hab und Gut Anderer, oder die Heranführung von Kindern und Jugendlichen an dieses wichtige Ehrenamt. Wenn es passt, schmücken sich viele mit den Federn der großen Unterstützern. Doch warum stehen wir dann immer, wenn es um die Ehrung und Auswertung eines unserer Höhepunkte geht, alleine da?”, fragte er sich.

Die Ergebnisse Floriangruppen 6 bis 8 Jahre (2 Starter): 1. Platz und Kreismeister: Uenze Floriangruppen 8 bis 10 Jahre (12 Starter): 1. Platz und Kreismeister: Uenze, 2. Groß Breese 2, 3. Blüthen AK I Mädchen (1 Starter): 1. Platz und Kreismeister: Kuhsdorf AK I Jungen (8 Starter): 1. Platz und Kreismeister: Netzow, 2. Cumlosen, 3. Baek AK II Mädchen (2 Starter): 1. Platz und Kreismeister: Quitzöbel AK II Jungen (8 Starter): 1. Platz und Kreismeister: Silmersdorf, 2. Quitzöbel, 3. Uenze

Von Jens Wegner