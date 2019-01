Lenzen

Ein 80 Jahre alter Mann wurde in Lenzen Opfer eines sogenannten Enkeltricks.

Bereits am Donnerstag erhielt der Mann einen Telefonanruf. Der Anrufer behauptete, dass der Enkel des 80-Jährigen in einen Verkehrsunfall verwickelt sei und nun dringend Geld brauchte. Der Betrüger am Telefon vereinbarte mit dem Senior, dass der ihm 12 000 Euro übergeben solle – und der alte Mann händigte dem Betrüger das Geld tatsächlich in Bar aus.

Zu spät kamen dem Rentner Zweifel

Erst danach kamen dem Rentner Zweifel, und er entschloss sich, die Sache der örtlichen Polizeidienststelle zu melden.

Die Polizei leitete sofort ein Ermittlungsverfahren wegen Betruges ein. Die Kriminalpolizei sucht nun nach dem Betrüger.

Von MAZ-online