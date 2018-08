Pritzwalk

Ein 28-jähriger Mann soll bei einem Streit in einem Pritzwalker Ortsteil seine fünf Jahre jüngere Lebensgefährtin zu Boden gerissen und dann mehrfach mit dem Fuß gegen ihren Kopf und Oberkörper getreten haben. Ein Rettungswagen brachte am Sonnabend die Frau in ein Krankenhaus. Ihre Kinder wurden bei Angehörigen untergebracht.

Ein Alkoholtest ergab bei dem Mann 1,67 Promille, teilte die Polizei mit.

Von MAZonline