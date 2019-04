Krempendorf

Ein 66-Jähriger ist am Freitagabend volltrunken auf der L 14 zwischen Krempendorf und Stolpe mit dem Rad gefahren und fiel dort natürlich anderen Passanten auf.

Als Polizisten den Mann stoppen wollten, leistete der bei den Ordnungsbehörden bereits gut bekannte Mann heftigen Widerstand und trat dabei einer 23-jährigen Polizistin gegen das Bein.

Zur Ausnüchterung und Verhinderung weiterer Straftaten wurde der 66-Jährige in Gewahrsam genommen. Am Sonnabend musste er nach kurzzeitiger Entlassung erneut mit 2,3 Promille in die Ausnüchterungszelle.

Von MAZ-online