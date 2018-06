Meyenburg Preddöhl - Wettkampf der Feuerwehren im Amt Meyenburg Mit einem Wettbewerb kamen die Feuerwehren aus dem Amt Meyenburg am Samstag zu einem großen Treffen in Preddöhl zusammen. Die Kameradschaft stand dabei im Vordergrund.

Unzählige Feuerwehrmänner und Feuerwehrfrauen aus den neun Wehren im Amt Meyenburg beteiligten sich in insgesamt 17 Mannschaften an dem Wettbewerb in Preddöhl. Quelle: Marcus J. Pfeiffer