Meyenburg Prignitz - Gegen Abschaffung der Straßenbaubeiträge Die mögliche Abschaffung von Straßenausbaubeiträgen bereitet Prignitzer Kommunen Kopfzerbrechen. Sie fürchten negative Auswirkungen auf ihre Etats und rechtliche Unsicherheit.

Für die neuen Gehwege in Kletzke müssen die Anlieger einen Beitrag dazu bezahlen. So will es das Kommunalabgabengesetz. Quelle: Foto: Stephanie Fedders