Meyenburg

Hut ab vor den Aktiven des Meyenburger Carneval Clubs. Fast dreieinhalb Stunden lang unterhielten die Jecken ein begeistertes Publikum auf der zweiten Abendveranstaltung der Saison und bekamen für ihre Beiträge viel Applaus.

Büttenredner Georg Zander brachte es auf den Punkt. „Willst Du Karneval vom Allerfeinsten sehen, musst Du schon nach Meyenburg gehen.“ Der Aufforderung kamen viele Fans nach, die Organisatoren konnten ein ausverkauftes Clubhaus vermelden.

Zur Galerie Tanzeinlagen, Sketche und viel Humor zeigten die Aktiven des Meyenburger Carneval Clubs auf der ausverkauften Abendveranstaltung

Im farbenfroh geschmückten Saal gab das Prinzenpaar Annette I und René II die Richtung vor. Die Meyenburger sollten beweisen, dass unter ihnen kein Kind von Traurigkeit sei. Das taten sie dann auch. Spiderman, Familie Feuerstein und die jungen Pioniere ließen keinen Künstler ohne Zugabe von der Bühne.

Pritzwalker bekommen ihr Fett weg

Das gilt auch jedes Jahr für Georg Zander, wenn er als Horst Koslowski in die Bütt steigt und seine Spitzen verteilt. Die Nachbarn aus Pritzwalk bekamen ihr Fett weg und wurden für ihre Bemühungen, das alte PK-Kennzeichen wieder einzuführen, ordentlich durch den Kakao gezogen. „Seien sie nicht so selbstverliebt und kleinkariert – es gibt echt Wichtigeres, was auf der Welt passiert“, reimte Zander.

Auf hohem Niveau präsentierten sich auch die MCC-Tanzgarden, die das Motto der Session, die wilden Achtziger, kreativ umsetzten. Im Aerobic-Dress oder „Top-Gun“-Piloten-Outfit rockten sie den Saal. Das galt auch für die Jüngsten. Melinda Müller und Emely Kuschinski haben diese Saison als Tanzmariechen Premiere und wurden frenetisch gefeiert.

130 Mitglieder packen mit an

Rund 130 der aktuell 167 Vereinsmitglieder tragen zum Gelingen der Veranstaltungen bei. Nicht zu vergessen die monatelangen Vorbereitungen und Trainingseinheiten, die allen Aktiven in den Knochen stecken. Am Abend selbst ist das vor lauter Aufregung alles vergessen und der wohlverdiente Beifall Belohnung für alle Mühen.

MCC-Präsidentin Christina Rätke, die souverän mit Georg Zander durch das Programm führte, freute sich über den reibungslosen Ablauf und die tolle Stimmung, die auch schon auf den vorherigen Sitzungen herrschte. So dauerte das Programm beim Rentner-Karneval zwei Stunden länger als geplant, was wohl an der guten Kondition der Senioren lag. „Die werden alle immer fitter“, mutmaßt Rätke.

Rosenmontag letzte Veranstaltung des MCC

Am Rosenmontag gibt es die letzte Gelegenheit, live dabei zu sein. Für die Party, die um 20 Uhr im Clubhaus der Vereine steigt, bekommen Kurzentschlossene noch Karten an der Abendkasse.

Wer die Chance verpasst, muss bis zum 11. 11. warten – dann startet der MCC in seine 35. Saison.

Von Stephanie Fedders