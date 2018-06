Zum nächsten Lesekreis für Erwachsene, den die Meyenburger Bibliothek im Schloss am Montag, 4. Juni, anbietet, werden gleich vier Damen lesen. Thema sind Herzpflanzen, kündigt Bibliotheksleiterin Isolde Pickel an. Im Kräutergarten von Cordula Schönegge im Gemeindeteil Buddenhagen geht es ab 19 Uhr los.

Neben der Gartenbesitzerin selbst lesen zum Thema die leidenschaftliche Gärtnerin Annette Schneider aus dem Meyenburger Ortsteil Schmolde, die Hobby-Theaterregisseurin Johanna Schmittmann aus dem Gemeindeteil Griffenhagen sowie die Krimiautorin Anja Feldhorst, die im Marienfließer Ortsteil Krempendorf lebt.

Baldrian, Knoblauch, Linde

Was macht das Herz krank? Was ist das Herz für uns? Ist das Herz wirklich der Sitz der Seele und der Gefühle? Ist es „nur“ ein Pumporgan? Heilpflanzen, die gut für das Herz sind, gab es schon früher. Einst fanden Baldrian, Knoblauch, Linde und anderes Verwendung bei Beschwerden. Heute stehen Roter Fingerhut, Weißdorn und Mistel hoch im Kurs.

Cordula Schönegge war schon öfter Gastgeberin für die Lesekreise der Bibliothek in ihrem Kräutergarten. Sie veranstaltet auch Kurse und Workshops, stellt aus den Wildkräutern in ihrem Garten Duftkissen und Seifen her. Ihr Kredo sind bei der Gestaltung nachhaltige und naturnahe Kreisläufe. Regelmäßig öffnet Cordula Schönegge ihren Kräuterhof in Buddenhagen zum Tag der offenen Gärten. Oft kommen mehrere 100 Besucher.

Garten als Lebenselixier

Annette Schneider sieht ihren Garten in Schmolde als lebendiges Wesen. So schöpft sie Kraft aus allem, was sich dort ansiedelt. Ihr Garten ist ihr Lebenselixier. Vor allem naturbelassene Arten finden sich auf den Beeten. So stehen Wildkräuter neben Kulturpflanzen. Alljährlich öffnet auch Annette Schneider ihren Garten zum Tag der offenen Gärten für Besucher.

Johanna Schmittmann leitet die Laientheatergruppe „Ade Bar“. Die Regisseurin und Autorin hatte zuletzt die Märchenparodie „Hans im Glück und Tausendschön“ inszeniert, das 5. Stück der Gruppe. Ihre Werke sieht sie auch als Gesellschaftskritik. Dem Ensemble „Ade Bar“ gehören Darsteller aus der Region an, unter anderem Cordula Schönegge und Anja Feldhorst.

Die Krimiautorin Anja Feldhorst hat zu schreiben begonnen, weil sie einst am liebsten ihre Chefin ermorden wollte. Die Autorin und Lektorin hat es nach 20 Jahren in Berlin in die Prignitz verschlagen, wo sie die nötige Ruhe zum Schreiben findet. Anja Feldhorst schreibt neben Berlin-Krimis um den schrulligen Krawutke-Klan auch Fantasy-Romane oder Kurzgeschichten.

Von Beate Vogel