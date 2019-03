Bad Wilsnack

Ein 20-jähriger Mopedfahrer ist am Mittwochabend bei einem Verkehrsunfall in Bad Wilsnack verletzt worden. Der Mann wollte mit seiner Simson in der Töpferstraße ein Auto überholen, dessen Fahrer gerade dabei war, mit dem Ford nach links in die Plattenburger Straße abzubiegen, teilte die Polizei mit.

Dabei kam es zur seitlichen Berührung der beiden Fahrzeuge. Der Kradfahrer stürzte. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Die Simson besaß laut Polizei kein Kennzeichen und war nicht zugelassen. Der 20-jährige Fahrer hatte zudem keinen Führerschein und konnte für das Moped auch keinen Nachweis erbringen, dass es ihm gehört.

Eine genaue Schadenshöhe blieb zum Zeitpunkt der Unfallaufnahme noch offen.

Von MAZonline