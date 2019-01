Perleberg

Wie gefährlich der Umgang mit Feuer und Sprayflaschen ist, verdeutlicht eine Vorfall, der sich laut Polizei am Freitag in Perleberg abgespielt hat.

Ein 17-Jähriger zündete mit einer solchen Flasche und einem Feuerzeug in der Mittagszeit die Jacke eines Mitschülers an. Laut Angaben der Polizei geriet die Jacke in Brand, konnte jedoch durch Mitschüler gelöscht werden.

Ob es sich dabei um einen Streit, einen gezielten Angriff auf einen Wehrlosen oder einen schlechten Schabernack handelte, gab die Polizei nicht an. Niemand wurde verletzt.

Die Tat ist erst am Montag gemeldet worden. Es wurde Strafanzeige wegen Körperverletzung erstattet. Schaden: circa 50 Euro.

Von MAZ-online