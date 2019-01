Perleberg

Polizei und Rettungsdienst eilten am Montagmittag gegen 13.25 Uhr in die Perleberger Lindenstraße. In Höhe der Kreuzung zur Quitzower kam es zu einem Verkehrsunfall. Ein 17-jähriger Motorrad-Fahrer stieß mit seinem Gefährt gegen den Bordstein und stürzte schwer.

Nach Polizeiangaben soll die Witterung Unfallursache sein, ein weiteres Fahrzeug war nach ersten Erkenntnissen nicht beteiligt. Der junge Fahrer verletzte sich am Bein und kam mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. Zum Schaden am Motorrad konnte die Polizei noch keine Angaben machen. Während der Unfallaufnahme war die Lindenstraße halbseitig blockiert.

Von Marcus J. Pfeiffer