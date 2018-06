Perleberg

Eine bereits der Polizei bekannte 19-Jährige soll am Donnerstagnachmittag in Perleberg mehrfach ohne Grund den Notruf betätigt haben. Die Frau rief im Einsatzleitzentrum der Polizei an und sagte dann kein Wort. Als ihr daraufhin angedroht wurde, dass Beamte kommen werden, um sie ausfindig zu machen, legte die 19-Jährige auf.

Die Polizisten beleidigt

Polizisten ermittelten daraufhin den Nutzer der entsprechenden Mobilfunknummer. Beamte entdeckten die Frau im Bereich Ziegelhof. Da sie ihr Handy nicht freiwillig herausgeben wollte, beschlagnahmten die Polizisten es.

Anschließend forderte die ­19-Jährige das Handy zurück. Als ihr dieses verwehrt wurde, verhielt sie sich laut Polizei zunehmend aggressiver und beleidigte und bedrängte die Beamten. Nach Beendigung der Maßnahmen vor Ort sei sie den Polizisten gefolgt. Sie spuckte und trat gegen den Funkwagen.

Frau wollte sich auf der Wache mit einer Schere ritzen

Dann begab sie sich zur Polizeiinspektion und forderte dort ihr Handy. Dies wurde ihr erneut verwehrt, worauf sich die junge Frau in den Warteraum setzte und mit einer Schere ritzen wollte. Polizisten konnten dies verhindern und die Schere sicherstellen.

Ein Rettungswagen brachte die Frau ins Krankenhaus. Nach einem Gespräch mit einer Psychologin wurde eine Eigengefährdung jedoch verneint und sie von dort wieder entlassen. Wegen des Notrufmissbrauchs wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Von MAZonline