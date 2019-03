Perleberg

– Mehrere Personen gerieten am Dienstagvormittag in der Thomas-Müntzer-Straße in Perleberg in Streit. Dabei versuchte ein 31-Jähriger offenbar einen 26-Jährigen mit einer Flasche zu verletzten. Der Jüngere konnte jedoch ausweichen.

Dann trat der 31-Jährige gegen einen Pkw, in dem zwei Frauen saßen. Zudem drohte er den Anwesenden. Hinzugerufene Polizisten nahmen den alkoholisierten Mann zunächst in Gewahrsam. Im Krankenhaus wurde er psychologisch betreut.

Am Auto der Frauen entstand ein Schaden von circa 1000 Euro.

