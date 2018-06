Perleberg

Ein 24-jähriger Perleberger pöbelte am Sonntag gegen 3 Uhr mehrere Gäste einer Bar in der Wittenberger Straße in Perleberg an. Das Personal forderte ihn auf, die Bar zu verlassen, was er nicht tat. Gerufene Polizeibeamte nahmen ihn in Gewahrsam.

Hier zeigte der 24-Jährige während der gesamten Zeit starke psychische Auffälligkeiten. Die Polizei rief den Rettungsdienst. Der brachte den bereits bekannten Mann ins Krankenhaus Perleberg.

Patient wollte aus dem Fenster springen

Im Krankenhaus versuchte der 24-Jährige, während der Untersuchung aus einem Fenster zu springen. Er beschädigte dabei einen Monitor und ein Fliegengitter. Im Anschluss wurde er in die geschlossenen Psychiatrie des Krankenhauses eingeliefert.

Anzeigen wegen Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung wurden gefertigt.

Von MAZ-online