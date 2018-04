Unfall - Betrunkene verletzt Moped-Fahrer

Sturzbetrunken hat eine 56 Jahre alte Autofahrerin in Perleberg am Donnerstagabend einen 24 Jahre alten Moped-Fahrer zu Fall gebracht und verletzt. Die Frau war gegen 20.20 Uhr in der Heinrich-Heine-Straße mit einem Peugeot plötzlich und ohne zu blinken nach links in eine Parklücke gefahren und nahm dabei einem entgegenkommenden Moped die Vorfahrt. Der 24 Jahre alte Moped-Fahrer bremste scharf, konnte einen Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern. Er stürzte und wurde am Bein verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn ins. Die 56-Jährige pustete 2,08 Promille Alkohol. Die Polizei nahm ihr den Führerschein ab und die Frau mit zur Blutprobe. Der Sachschaden beträgt etwa 1000 Euro. Das Simson-Moped war nicht mehr fahrbereit. Die Feuerwehr musste ausgelaufenen Kraftstoff binden.

Von MAZ-online