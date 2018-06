Großer Besucherandrang herrschte am Sonnabend auf dem Gelände hinter dem Kreiskrankenhaus Perleberg am Tag der Rettung und dem Jubiläum zehn Jahre Christoph 39. Seit zehn Jahren ist der ADAC-Rettungshubschrauber Christoph 39 am Standort Perleberg stationiert. Jedes Jahr werden rund 1000 Einsätze geflogen. Gemeinsam mit dem Rettungsdienst des Landkreises Prignitz und dem Kreiskrankenhaus Prignitz gibt es in der Prignitz eine gut vernetzte Struktur für die Versorgung von Verunfallten und Kranken.

Die Besucher konnten nicht nur einem Start des Rettungshubschraubers beiwohnen, sondern ein Modell eines Rettungshubschraubers in Originalgröße aus nächster Nähe betrachten und sogar einsteigen, was besonders den Kindern große Freude bereitete.

Ein Mitarbeiter des Rettungsdienstes, Thomas Hennig, erklärte die Vorgehensweise nach einer Notfallmeldung. Das Szenario: Eine bewusstlose Person wurde vorgefunden. Da die Retter weder Puls noch Atmung feststellen, beginnen sie mit der Reanimation. „Wir haben eine Minute, um auszurücken. Das ist nicht etwa wie bei der Fernsehserie Emergency Room. Keiner springt hier rum. Mit Ruhe und Bedacht vorzugehen, ist wichtig”, erklärte Thomas Hennig.

Adrenalin wird dem Patienten injiziert

Gut 90 Minuten könne eine Wiederbelebung dauern. Das sei eine schweißtreibende Sache. Adrenalin werde dem Patienten injiziert als „Starthilfe” für das Herz.

„Viele haben Angst, bei der Reanimation etwas falsch zu machen. Bei einem Herzstillstand ist nichts zu tun das Einzige, was man falsch machen kann”, redete er den Zuschauern ins Gewissen, während sich seine Kollegen Matthias Köhn, Toralf Buls und René Glaeser abwechselnd mit der Reanimation der auf dem Boden liegenden Puppe beschäftigten.

Mitglieder der Perleberger Feuerwehr zeigten, wie ein Verletzter aus einem kaputten Auto befreit wird. Quelle: Jens Wegner

Bei einer technischen Rettungsübung sahen die vielen interessierten Zuschauer, wie eine in einem Fahrzeug eingeklemmte, verletzte Personen daraus befreit wird. In dieser Übung wurde das Zusammenspiel der Rettungskräfte wie Feuerwehr, Sanitäter und Luftrettung deutlich.

Geführte Rundgänge durchs Krankenhaus in Perleberg

In geführten Touren wurden Interessenten in zwei Runden durch das Kreiskrankenhaus geleitet. Zum einen konnten die Kinderklinik und die Geburtshilfe besichtigt werden. Die zweite Tour führte durch die Radiologie, die Unfall-Chirurgie und das Herzkatheterlabor.

Interessierte konnten sich über Karrieremöglichkeiten bei der Polizei erkundigen. An verschiedenen Ständen erhielten Besucher außerdem Informationen über Themen wie Notfallseelsorge, Patientenverfügung, Organspende, Pflege von Angehörigen, Handhygiene und die Ausbildung in Pflege, Rettung und Feuerwehr.

Von Jens Wegner