Perleberg

Diebe versuchten in der Nacht zu Samstag gegen 4 Uhr in ein Tankstellen-Gebäude im Schwarzen Weg in Perleberg einzudringen. Sie zerstörten eine Scheibe und rissen ein Fassadenblech heraus.

Dadurch löste die Nebelanlage im Innern des Gebäudes aus. Der oder die Täter flüchteten daraufhin. Videomaterial und Spuren wurden am Tatort gesichert. Der Schaden liegt laut Polizei bei circa 3000 Euro.

