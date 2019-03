Perleberg Perleberg - Ferienprogramm vom Freizeitzentrum Perleberg Das Freizeitzentrum der Stadt Perleberg organisiert auch in diesem Jahr Ferienaktivitäten zu Ostern und im Sommer für die Kinder und Jugendlichen aus der Prignitz. Anmeldungen sind ab sofort möglich.

Im Team lernen sich die Kinder und Jugendlichen im Sommercamp näher kennen und erleben so sicherlich unvergessliche Tage am Rudower See. Quelle: Kerstin Oesemann