Gasalarm in der Großfleischerei Vion in Perleberg – dort ist am frühen Freitagnachmittag das Kühlmittel Ammoniak ausgeströmt. Feuerwehren aus zehn Ortsteilen waren mit 50 Einsatzleuten angerückt. Der Betrieb wurde evakuiert. Einwohner der umliegenden Ortschaften sollten Fenster und Türen geschlossen halten.