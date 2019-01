Perleberg

Eine Gartenlaube an der Matthias-Hasse-Straße in Perleberg an der Kreuzung mit der Straße nach Spiegelhagen ist am Donnerstag um 17 Uhr in Flammen aufgegangen. Vermutet wird als Ursache eine Gasexplosion. Ein Mensch wurde dabei schwer verletzt.

Eine Gartenlaube in Perleberg ist am Donnerstag abgebrannt. Ursache war wohl eine Gasexplosion. Quelle: Michael J. Pfeiffer

Neben der Perleberger Stadtwehr kamen alle Wehren aus den Ortsteilen der Rolandstadt bei den Löscharbeiten zum Einsatz. Die Straße war noch am Abend gesperrt.

Von Bernd Atzenroth