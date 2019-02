Perleberg Groß Pankow - Gemeinde Groß Pankow baut Grundschule aus Groß Pankow sieht Licht am Ende des Tunnels: Nach vielen sparsamen Jahren kann die Gemeinde endlich wieder investieren. Ortsbeiräte und Gemeindevertreter haben Projekte ausgesucht. Neben der Erweiterung der Grundschule sollen auch Straßen saniert werden.

Nicht mehr im besten Zustand, der Gehweg an der Putlitzer Straße in Wolfshagen. Er soll in diesem Jahr neu gebaut werden. Quelle: Stephanie Fedders