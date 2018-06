Perleberg Perleberg - Containeranlage für Perleberger Grundschule Mieten oder Kaufen? – Die Geschwister-Scholl-Grundschule in Perleberg braucht eine Containeranlage, um alle Schüler unterzubringen zu können. Nun müssen die Stadtverordneten über die Art der Umsetzung entscheiden.

Ungefähr so könnte die Schulcontaineranlage in Perleberg aussehen, so wie hier bei der Evangelischen Schule in Neuruppin. Quelle: Peter Geisler