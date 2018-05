Bad Wilsnack

Samstagnachmittag vor der Wunderblutkirche: Um 14.12 Uhr beginnt das Pilgerglöckchen zu bimmeln, aber Wallfahrer sind nicht in Sicht - noch nicht.

Mit jeder Minute steigt die Spannung. Wann trifft endlich die Glocke ein, und vor allem: Aus welcher Richtung kommt sie?

Da gibt es nämlich ein Problem: Natürlich kommt das Gefährt aus Richtung Plattenburg, wo der Treck pünktlich um 12 Uhr gestartet ist, aber der Zug muss durch die Unterführung, „und die Pferdchen, die den Wagen ziehen, haben eine Scheu vor den Gullydeckeln im Tunnel, da müssen die sich was ausdenken!“, ist von der verdienten Bad Wilsnackerin Bärbel Mann, die nun wirklich alles weiß, zu erfahren. Deswegen macht die Prozession schließlich einen Umweg und zieht gegen 14.40 Uhr über die Karthanebrücke ein - mit etwa 60 Pilgern mit und ohne „Tracht“ im Gefolge.

Nun haben die drei Shetlandpony-Schwestern Peggy, Paula und Pia die rund zehn Kilometer gut hinter sich gebracht und „Kutscher“ Rainer Borchert aus Legde ist zufrieden. „Es hat alles gut funktioniert“, sagt der Legdener Pferdezüchter später. „Sie kennen es, dass sie zu dritt marschieren!“

Jetzt wird die Glocke mit Leichtigkeit vom Wägelchen gehoben und von nur vier Personen würdevoll in die Wunderblut-Kirche getragen. Dazu ist das Südtor, denn das ist ja das Tor, durch das eben jeder Pilger ehemals hier eingetreten ist, weit geöffnet.

Und wie für den Einzug einer Königin ist der Weg mit blauen und weißen Fliederblüten gesäumt - festlicher geht es nicht. Natürlich sind die Träger dem Anlass angemessen: Pfarrerin Anna Trapp, Bürgermeister Hans-Dieter Spielmann, der Vorsitzende des Fördervereins Wunderblutkirche, Jochen Purps, sowie Stephan Zunke von der Sparkasse Prignitz.

„Ich habe nicht nur die Glocke getragen“, sagt Letzterer später, „sondern auch einen Teil der Kosten, damit sie heute herkommen konnte“. Das Vorstandsmitglied vertritt schließlich die Jugend- und Kulturstiftung des Geldinstitutes und erzählt: „Als wir im September den Antrag zur Förderung dieses Projektes bekamen, fand ich es richtig toll, dass die Glocke auf verschiedene Art und Weise hergeholt werden sollte. Und da haben wir nicht nur zugesagt, da bin ich auch selbst ab der Plattenburg mitgepilgert!“

Mitgepilgert sind auch Anett Herzog und Martina Reimann aus Bernau, die sich als fleißige mittelalterlich gewandete Wallfahrerinnen entpuppen. „Wir wandern jedes Jahr zum Pilgerfest hierher, und das hier war eine richtig tolle Sache!“

Ganz zu Ende ist diese aber noch nicht. Jetzt gibt es zu Ehren des vor den Zuschauern aufgestellten Schaustückes eine kurze Rede von Anna Trapp, die davon erzählt, dass die im 15. Jh. hier gegossene 3,6 Tonnen schwere Glocke nach der Reformation von Kurfürst Joachim II., der Wert auf ein besonders schönes Geläut gelegt hatte, nach Berlin in den dortigen Dom geholt worden war. Dort zersprang das wertvolle Exemplar 1921 während des Totengeläutes für Auguste Victoria, der Ehefrau von Kaiser Wilhelm II.

Duplikat fürs Reformationsjubiläum

Es kam, da nicht mehr reparabel, daraufhin in das Märkische Museum. Für das Reformationsjubiläum wurde ein Duplikat erstellt, das im Rahmen der Ausstellung „Reformation und Freiheit“ präsentiert wurde. Der Förderverein der Wunderblutkirche Bad Wilsnack konnte diese Abformung erwerben, die in der Himmelfahrtswoche ab Barsikow „nach Hause“ geführt wurde: mit Pferdewagen, per Schiff und per Lanz Bulldogg, und ab der Plattenburg nun mit einer Pony-Troika.

„Die Wiederkehr der Glocke, auch wenn es nur eine Replik ist, bedeutet für mich, dass wir eine Verantwortung gegenüber der Vergangenheit haben, die wir in der Gegenwart erfüllen müssen, damit wir Wege für die Zukunft offen halten können“, sagt die Pfarrerin anschließend dazu.

Und dann gibt es noch Empfangsmusik: Orgelvariationen vom Wilsnacker Musiker Christian Reishaus und dem Havelberger Kantor Matthias Bensch, ergänzt von Tönen der Wilsnacker Kirchenglocken, dazu „Alpenglühen“ und „Amazing Grace“ von einem ungewöhnlichen Trio: Kai Alexander Schmidt aus Kassel (Alphorn), Karl Kreuzberg aus Bonn (Orgel) und dem Bad Wilsnacker Kirchenältesten Christian Richter an der Querflöte.

Diese Glocke wird nie läuten

Nur eines wird die gefeierte Glocke nie können, und wenn der Kurfürst heute leben würde, hätte er sie längst meistbietend veräußert: Sie wird niemals in ein Geläut einstimmen können, denn das nur 50 Kilo leichte gute Stück besteht vollkommen aus Plastik.

Von Kerstin Beck