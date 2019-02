Perleberg

Zu einem Großalarm sind am Freitag gegen 13.22 Uhr mehrere Ortsfeuerwehren ausgerückt. Bei der Großfleischerei Vion in Perleberg soll Ammoniak ausströmen, hieß es in einer ersten Meldung. Die Polizei bestätigt das.

Gefährlich: Ammoniakdämpfe wirken schon in geringer Konzentration reizend, in höherer Konzentration ätzend. Insbesondere die Schleimhäute der Atemwege und der Augen werden angegriffen.

Das Gas kommt in Kälteanlagen der Lebensmittelindustrie zum Einsatz.

Von MAZ-online