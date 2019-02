Perleberg

Zeugen beobachteten am Mittwoch gegen 16.20 Uhr in einem Geschäft in der Bäckerstraße in Perleberg, wie ein Mann und eine Frau einer Verkäuferin zwei hochwertige Mobiltelefone der Marke Samsung und Huawei entrissen haben und flüchteten.

Die Verkäuferin konnte den Mann noch kurz aufhalten, er riss sich jedoch los und verließ mit seiner Begleiterin den Laden in Richtung Krumme Straße.

Möglicherweise mit Fahrzeug abgehauen

Der Mann war etwa 1,95 Meter groß, hatte dunkle kurze Haare und einen dunklen Teint. Er ist zwischen 40 und 50 Jahre alt. Er war mit einer neonblauen Jacke und einer Sonnenbrille bekleidet. Die Frau war etwa 1,65 Meter groß. Sie trug eine rote Jacke und eine Sonnenbrille. Sie hatte schwarze Haare und einen dunklen Teint.

Möglicherweise sind die Verdächtigen in ein Fahrzeug gestiegen und weggefahren. Wer die beiden gesehen hat, melde sich bei der Polizei, 03876/71 50.

Von MAZ-online