Perleberg

In einem Perleberger Club ist eine 18-Jährige in der Nacht zum Samstag offenbar mit sogenannten K.O.-Tropfen betäubt worden. Sie war gemeinsam mit Freunden bei einer Musikveranstaltung in dem Club.

Obwohl sie nach eigenen Angaben besonders auf ihre Getränke achtete, verspürte sie plötzlich körperliche Ausfallerscheinungen, die nicht im Zusammenhang mit der Menge des getrunkenen Alkohols standen.

Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung

Die 18-Jährige wurde zur Untersuchung ins Perleberger Krankenhaus gebracht. Die Kriminalpolizei ermittelt in dem Fall nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.

Polizei mahnt zu mehr Vorsicht

In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, dass insbesondere junge Frauen bei Feiern besonderes Augenmerk auf die von ihnen bestellten Getränke legen sollten. So sollten sie am besten schon bei der Zubereitung von Mixgetränken zusehen und diese auch später nicht unbeaufsichtigt stehen lassen beziehungsweise Freunde und Bekannte bitten, auf ihre Getränke zu achten.

Schnelltests könnten im Zweifelsfall zeigen, ob beispielsweise K.O.-Tropfen ins Getränk gelangt seien. Dazu empfiehlt die Polizei eine Recherche über Apotheken und Ärzte.

Von MAZonline