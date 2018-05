Perleberg

Zwei Frauen hörten am Dienstag gegen 23.40 Uhr auf dem Bahnhofsplatz in Perleberg einen lauten Knall. Sie waren gerade in einem Pkw die Straße entlang gefahren. Die Frauen sahen noch, wie ein Mann mit einer Waffe aus einem Fenster eines Wohnhauses herausschaute und informierten die Polizei.

Der 36-Jährige wurde von den Beamten in seiner Wohnung angetroffen. Eine Patronenhülse wurde in der Nähe des Fensters sichergestellt. Der Mann war betrunken und zunehmend aggressiv. In der Wohnung befand sich ein 53-jähriger Mann, der ebenfalls alkoholisiert und aggressiv war. Die Beamten nahmen beide in Gewahrsam und fesselten sie. In der Wohnung lagen zwei Schreckschusswaffen mit Patronen.

Von MAZ-online