Perleberg

Ein 24-jähriger Perleberger hat der Polizei ein Rätsel aufgegeben. Er berichtete, dass er in den frühen Morgenstunden des Sonntags auf dem Heimweg von einer Feier von mehreren Unbekannten angegriffen und niedergeschlagen worden sei.

Die Angreifer sollen auf ihn eingeschlagen haben und ihm die Schuhe, die Geldbörse sowie das Mobiltelefon entwendet haben. Der Überfall habe sich auf der Wilsnacker Straße ereignet.

Auf seiner Couch kam das Opfer wieder zu sich

Der Mann berichtete weiter, er sei am nächsten Morgen auf seiner Couch in seiner Wohnung in der Bäckerstraße wieder zu sich gekommen, mit Schmerzen am Kopf und an den Armen sowie im Bereich der Ellbogen und des Rückens. Die Blessuren ließ er im Krankenhaus behandeln.

Das mutmaßlich entwendete Mobiltelefon wurde zwischenzeitlich von einem Anwohner am Tatort gefunden. Nun ermittelt die Kriminalpolizei – und fragt sich, wie der Mann vom Tatort auf seine Couch kam.

Von MAZ-online