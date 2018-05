Perleberg Perleberg - Neue Baustelle sorgt für ein Verkehrschaos So ein Verkehrschaos hat Perleberg schon lange nicht mehr erlebt. Eine neue Baustelle am Kreuz der B 189 mit der B 5 sorgte für lange Rückstaus bis auf die andere Seite der Stadt.

Lkw reiht sich an Lkw in Perlebergs Hamburger Chaussee. Grund ist eine Baustelle auf der B5 am Kreuz zur B 189 – mehr als einen Kilometer von dieser Stelle entfernt. Quelle: Marcus J. Pfeiffer