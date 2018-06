Der Schwerpunkt der ­Agrargenossenschaft Quitzow liegt auf der Milchproduktion. Wichtig war es deshalb für die Verantwortlichen, auch darin zu investieren. Am Freitag weihten sie einen neuen Kuhstall ein. Zusammen mit Baufirmen, Geschäftspartnern und Nachbarn feierten sie die Fertigstellung des 2,3 Millionen Euro teuren Projektes.

„Doch ganz fertig sind wir noch nicht“, gibt Edwin Grönboldt, Geschäftsführer der Agrargenossenschaft Quitzow, zu. Einige Kleinigkeiten fehlen noch. Der neue Stall steht jetzt zu etwa 95 Prozent fertig auf dem Hof. „Wir haben lange im Voraus überlegt, was wir mit dem 320 Hektar großen Grünland machen können“, so Grönboldt. Vor etwa drei Jahren fiel schließlich die Entscheidung. Im vergangenen Jahr konnte der Bau losgehen.

Bürgermeisterin Annett Jura (l.) schaut sich den neuen Stall an. Quelle: Marcus J. Pfeifer

„Zunächst mussten wir die dortige alte Silofläche abreißen, dann ging der Bau in kürzester Zeit vonstatten“, resümiert Edwin Grönboldt. Doch der massive Regen im Frühjahr und Sommer war für alle eine Zerreißprobe.

Trotzdem gelang es schon im Juni, die Bodenplatte zu gießen. „Bis gestern liefen die Arbeiten auf Hochtouren, heute sind wir fast fertig und stehen kurz vor der Inbetriebnahme.“ Letzte Elektro- und Klempnerarbeiten sowie ein Zaun fehlen noch.

In dem neuen Milchkarussell haben bis zu 23 Kühe Platz. Quelle: Marcus J. Pfeifer

90 Kühe haben in dem neuen Stall platz. Die neue und moderne Technik erleichtere die Arbeitsschritte und spare Ressourcen. Dazu zählt unter anderem ein Melkzentrum mit Melkkarussell, das 28 Plätze hat. Auch die Silo-Anlage ist erneuert. „Das ist kein Standard“, meint Auftragnehmer Jürgen Baier von der Landgesellschaft Mecklenburg-Vorpommern. Dazu zähle auch der automatische Kuhtreiber, ein Laufboden mit Gummibezug und ein Tunnel unter dem Milchkarussell. „Jetzt ist auch die Schwarz-Weiß-Trennung strikt eingehalten.“

Der alte Kuhstall aus dem Jahr 1993 entspricht nicht mehr ganz den heutigen Anforderungen. Er soll nun saniert werden – unter anderem wird die Futtermischbrücke erneuert und die Tränken frostschutzsicher gemacht. Dafür werden vorerst von dem alten Stall 90 Kühe in den neuen Stall umziehen. Insgesamt gibt es über 400 Kühe auf dem Hof. Die Außenstellen in Groß Buchholz und Baek sollen nach und nach in Quitzow intigiert werden.

Die Ansicht von Außen der neuen Stallanlage. Quelle: Marcus J. Pfeifer

„Der Auftrag war schon was ganz besonderes“, resümiert Jürgen Baier. „Wir haben schon den alten Stall betreut und gebaut und trafen nun nach 25 Jahren wieder auf die Gesichter von damals.“ Baier lobte auch die fortschrittsmäßigen Verwaltungsabläufe und die hohe ­Einsatzbereitschaft von allen Beteiligten. Ein konkretes Datum zur Inbetriebnahme des Stalles gab es nicht.

Von Marcus J. Pfeiffer