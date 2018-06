Die Notarstelle in der Kreisstadt Perleberg entfällt. Darüber informierte das Justizministerium bereits Ende März. Zum 1. Oktober soll der Schritt vollzogen werden. Ab da an soll die Notarstelle in Wittenberge die Aufgaben aus Perleberg übernehmen.

„Das entschieden wir in Abstimmung vieler Gremien und der Lädernotarkammer“, so Uwe Krink, Pressesprecher des Justizministeriums auf Anfrage. Doch weiterhin werde es drei Stellen geben, allerdings nur noch mit zwei Notaren. „Perleberg hat dann keinen Notar mehr selbst, aber noch eine Geschäftsstelle, die regelmäßig besetzt sein wird“, sagt Krink.

Vorhaben stößt auf Kritik

Perleberg würde demnach mit Wittenberge eine Fusion eingehen – hauptsächlich aus wirtschaftlichen und personellen Gründen, wie es heißt. Die Notarstelle in Pritz­walk bliebe davon unberührt.

Dieses Vorhaben stößt auf Kritik. Bürgermeisterin Annett Jura wollte dazu keine Stellung mehr beziehen. „Die Gespräche laufen noch“, heißt es auf Nachfrage. Im Hauptausschuss am 17. Mai machte sie aber deutlich, dass sie das nicht einfach so hinnehmen werde.

„Die Notarstelle gehört hierher in die Kreisstadt und dafür wollen wir auch kämpfen“, so Annett Jura im Hauptausschuss. Eine endgültige Entscheidung fiel bei den laufenden Gesprächen noch nicht.

Von Marcus J. Pfeiffer