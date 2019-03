Perleberg/Wittenberge

Kokain, Marihuana und Ecstasy-Tabletten fanden Polizisten am Dienstag bei Hausdurchsuchungen in Perleberg und Wittenberge. „Und das nicht in geringen Mengen“, bestätigt Dörte Röhrs von der Polizeidirektion Nord auf MAZ-Nachfrage. Insgesamt wurden in den beiden Städten vier Wohnungen durchsucht.

Es sei davon auszugehen, dass die enormen Mengen an Drogen nicht für den Eigenbedarf gedacht waren. Um wie viel Betäubungsmittel es sich tatsächlich handelt, wollte die Polizei am Mittwoch noch nicht sagen.

Haftrichter entscheidet über Gewahrsam

Ein 25-jähriger Mann und eine 19-jährige Frau wurden von der Polizei vorläufig festgenommen. Die Verdächtigen wurden noch im Laufe des Tages einem Haftrichter vorgeführt, darüber entscheiden soll, ob er Untersuchungshaft anordnet oder die beiden zunächst wieder auf freien Fuß gesetzt werden. Über die Herkunft der Tatverdächtigen hielt sich die Polizei selbst am Mittwoch bedeckt.

Nach MAZ-Informationen sollen der Mann und die Frau aus der Sophienstraße in Perleberg stammen. Razzia und Verhaftung waren am Mittwoch schon Stadtgespräch in Perleberg. In den sozialen Medien entbrannte bereits eine hitzige Diskussion unter den Perlebergern.

Polizei führt Ermittlungen fort

Anlass für die Durchsuchungen in Perleberg und Wittenberge war laut Dörte Röhrs ein laufendes Ermittlungsverfahren. Hintergründe dazu nannte sie nicht sondern nur, dass die Ermittlungen weiter andauern werden.

Von Marcus J. Pfeiffer