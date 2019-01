Perleberg

Ein Mann hat am Donnerstag in Perleberg eine Zehnjährige und einen Elfjährigen angesprochen und ihnen laut Polizei unsittliche Angebote gemacht. Die beiden Kinder waren um 15.45 Uhr in der August-Bebel-Straße und wollten mit dem Zug nach Wittenberge fahren. Da die Zugverbindung unterbrochen war, überlegten beide, was nun aus den Fahrkarten werden würde.

Plötzlich trat der Mann an die Kinder heran und forderte sie auf, ihm zu einem Discounter zu folgen. Dabei soll er den Kindern jene unsittlichen Angebote gemacht haben, die diese ablehnten. Der Unbekannte soll dann die Fahrkarten abgekauft haben und verschwunden sein.

Die Minderjährigen begaben sich zur Großmutter des Jungen und erzählten dieser davon. Der Mann war etwa 30 bis 40 Jahre alt, circa 160 bis 170 Zentimeter groß und trug kurze dunkelblonde Haare, dunkelblaue Jeans, rote Schuhe und einen schwarz/blau karierten Rucksack. Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung wurde eingeleitet.

