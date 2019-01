Perleberg

Die Polizei bittet bei der Suche nach einem Mann um Mithilfe. Die auf einem Phantombild zu sehende Person soll am Sonnabend, 22. September 2018, zwischen 21 und 21.20 Uhr mit anderen ein 43-jähriger Tschetschene im Keller eines Mehrfamilienhauses in der Thomas-Müntzer-Straße in Perleberg angegriffen und schwer verletzt haben.

Einige der Angreifer waren vermummt und mit Gegenständen bewaffnet. Die Täter flüchteten nach der Tat in unbekannte Richtung.

Zeuge war bei Phantombild behilflich

Unter Führung der Staatsanwaltschaft Neuruppin wird in diesem Fall wegen versuchten Totschlags ermittelt. Ein Zeuge konnte jetzt dabei helfen, das Phantombild von einem der Tatbeteiligten zu erstellen. Der Mann ist zwischen 40 und 43 Jahre alt und etwa 1,90 Meter groß und kräftig. Er hat sehr kurzes graues Haar und dunkle Augen.

Wer kennt diesen Mann? Wer kann zudem Hinweise geben, die zur Aufklärung der Tat führen könnten?

2000 Euro für die Ergreifung

Für Hinweise, die zur Ermittlung oder Ergreifung des Täters führen, hat die Staatsanwaltschaft Neuruppin eine Belohnung in Höhe von 2000 Euro ausgesetzt.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Polizeidirektion Nord unter der Telefonnummer 03876/71 50 oder per E-Mail unter kd1mk.pdnord@polizei.brandenburg.de entgegen.

