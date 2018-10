Perleberg

Zu einem Streit kam es am Donnerstagabend zwischen drei betrunkenen Männern in Perleberg, bei dem sich einer der drei im Gesicht verletzte. Ein 54-Jähriger (2,51 Promille) sowie ein 55-Jähriger (2,75 Promille) befanden sich in der Wohnung eines 52-Jährigen (3,07 Promille) in der Thomas-Müntzer-Straße.

Im Gespräch soll der 55-Jährige vom 54-Jährigen einen Schlag auf den Hinterkopf bekommen haben, wodurch dieser zu Boden stürzte und mit dem Gesicht aufschlug. Der Mann kam ins Krankenhaus.

Von MAZ-online