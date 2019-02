Perleberg

Die Beamten der Polizeiinspektion Prignitz führten auch am vergangenen Wochenende an verschiedenen Orten der Prignitz Verkehrskontrollen durch, wobei ein Hauptaugenmerk auf Alkohol- und Drogensünden lag. Bis Sonntagmorgen wurden in der Prignitz sechs Fahrzeugführer ertappt, die unter Alkohol oder Drogen am Steuer saßen.

Den höchsten Alkoholgehalt wies ein 37-jähriger VW-Fahrer auf, der mit 1,4 Promille am Steuer erwischt wurde.

0,81 Promille und unter Drogeneinfluss

Ein 33-jähriger VW-Fahrer pustete zwar „nur“ 0,81 Promille, jedoch konnten bei ihm typische Anzeichen für einen Drogenkonsum festgestellt werden. Ein Schnelltest erhärtete den Verdacht.

In beiden Fällen erwartet die Fahrzeugführer ein Verfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. Die jeweiligen Verkehrsbehörden prüfen zusätzlich die Eignung zum Führen eines Kraftfahrzeuges.

Allen berauschten Fahrzeugführern wurde die Weiterfahrt untersagt, ihre Führerscheine bei bestimmten Voraussetzungen eingezogen und gegen sie Anzeigen erstattet. Die Polizei weist an dieser Stelle darauf hin, dass unter bestimmten Voraussetzungen schon ein Alkoholpegel von 0,3 Promille zum Führerscheinentzug führen kann.

Von MAZ-online