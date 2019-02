Klein Linde

Die Polizei bittet bei der Suche nach einem 49-jährigen Mann um Hilfe. Bereits seit 14. Januar wird Uwe Sprenger gesucht. Er war an dem Tag gegen 16 Uhr aus einer Suchthilfeeinrichtung in Klein Linde verschwunden, offenbar mit einem weißen Fahrrad – tiefer Einstieg, möglicherweise E-Bike. Uwe Sprenger ist Epileptiker. Personenbeschreibung: 185 Zentimeter groß, stabil mit Bauchansatz, hat dunkles Haar, trägt einen Ohrring/Creole links, hat Tätowierungen an den Oberschenkeln, Armen und im Brustbereich, seine Bekleidung ist wahrscheinlich eine Jeans, Sweatjacke und braune Klett-Halbschuhe. Er soll Kontaktpersonen in Berlin und im Raum Pritzwalk haben. Hinweise an 03876/71 50.

Von MAZ-online