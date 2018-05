Pritzwalk/Wittstock

Das Wochenendprogramm in der Region zeigt sich hier auf einen Blick. Die jeweiligen Orte der Veranstaltungen sind alphabetisch aufgeführt.

Der Freitag, 1. Juni

Perleberg – Auf dem Perleberger Flugplatz findet an diesem Wochenende eine All-Car-Challenge statt. Es handelt sich um ein markenoffenes Automobiltreffen mit diversen Ausstellern, Händlern und Infoständen.

Perleberg – Der Zirkus Aeros gastiert auf dem Quitzower Festplatz in Perleberg. Die Vorstellung beginnt um 17 Uhr. Für die Jubiläumsshow „Zauberwelt im Zirkuszelt“ wurden die tollkühnsten Artisten, die schönsten Tierdressuren und die besten Clowns engagiert.

Wittenberge – Auf dem Wittenberger Paul-Lincke-Platz wird von 14.30 bis 17 Uhr ein Fest zum Kindertag gefeiert. Es gibt eine Hüpfburg, ein Kinderkarussell und Mitmachangebote zum Thema Radfahren. Um 15.30 Uhr werden die Radler der Tour de Prignitz willkommen geheißen.

Auf dem Wittstocker Marktplatz sind am Freitag alle Kinder willkommen, den Kindertag zu feiern. Quelle: Veranstalter

Wittstock – Ein abwechslungsreiches Programm gibt es für die jüngsten Wittstocker Bewohner zum Kindertag. Ab 14 Uhr wird auf dem Marktplatz gefeiert. Dabei können sich die Kinder auf Bastelangebote, Schminkstationen, eine Springburg, Puppenbühne sowie Sport- und Freizeitangebote freuen.

Der Sonnabend, 2. Juni

Bad Wilsnack – Ein Gesundheitstag findet von 10 bis 13 Uhr in der KMG-Elbtalklinik Bad Wilsnack statt. Es gibt informative Präsentationen zum Thema Gesundheit, Angebote zum Mitmachen, Line Dance und Yoga zum Ausprobieren.

In Bälow findet am Sonnabend ein Kreistreffen der Jugendfeuerwehren der Prignitz statt. Quelle: Björn Wagener

Bälow – Ihr Kreistreffen führen die Jugendfeuerwehren des Landkreises Prignitz ab 9 Uhr in Bälow durch. 23 Mannschaften gehen an den Start. Siegerehrung ist gegen 13.45 Uhr.

Fretzdorf – Swing, Gospel und Pop mit dem Chor Parents & Friends erklingen um 14 Uhr in der Fretzdorfer Kirche. Anschließend ist eine Kaffeetafel eingedeckt.

Freyenstein – Ein Floh- und Trödelmarkt findet ab 10 Uhr in Freyenstein statt. Verkaufstische stehen auf dem Platz rund um die Kirche und vor den Häusern von Bewohnern der Innenstadt. Um 11 Uhr beginnt ein Freiluft-Gottesdienst.

Groß Woltersdorf – Der Tag der Jagd findet im Waldlehrpark Groß Woltersdorf statt. Eröffnung ist um 10 Uhr. Es gibt Stände mit heimischen Produkten, für die Kleinsten Kinderbelustigungen. Wer möchte, kann sich beim Schießen mit Pfeil und Bogen ausprobieren. Für den knurrenden Magen gibt es Schwein am Spieß, Erbsensuppe, frischen Räucherfisch und Kuchen aus dem Buschbackofen.

Die Crazy Boys spielen am Sonnabend im Waldlehrpark Groß Woltersdorf. Quelle: Agentur

Groß Woltersdorf – Im Waldlehrpark Groß Woltersdorf spielen ab 20 Uhr die Crazy Boys. Einlass ist ab 18.30 Uhr. Von 19 bis 20 Uhr und 23 bis 1 Uhr legt DJ Marcel auf. Karten gibt es im Reisebüro Relax in Pritzwalk unter Telefon 03395/30 94 11 sowie an der Abendkasse.

Hornmusik erklingt am Sonnabend im Kloster Stift zum Heiligengrabe. Quelle: Katharina Jahn

Heiligengrabe – „Lasst lustig die Hörner erschallen – Hornmusik aus vier Jahrhunderten“ – unter diesem Motto wird um 19 Uhr in der Heiliggrabkapelle des Kloster Stift zum Heiligengrabe die diesjährige Konzertreihe eröffnet. Das Potsdamer Hornquartett spielt volkstümliche und konzertante Musik aus verschiedenen Epochen.

Lindenberg – Barocke Tanzmusik erklingt beim Konzert der Kreismusikschule Prignitz um 15 Uhr in der Lindenberger Kirche.

Die Recover Live Band aus Plau am See spielt am Sonnabend beim Stadtfest in Meyenburg. Quelle: privat

Meyenburg – Das Meyenburger Stadtfest wird um 14 Uhr vor der Festbühne im Schlosspark eröffnet. Es gibt Auftritte der Meyenburger Kitas und von Grundschülern, Clownerie, musikalische Unterhaltung mit Uwe Jensen und ab 20 Uhr Rock und Pop mit der Recover-Live-Band.

Das Andreas-Gabalier-Double „Kevin“ sorgt am Sonnabend in Papenbruch für Stimmung. Quelle: Agentur

Papenbruch-Ausbau – Auf dem Festgelände in Papenbruch-Ausbau steigt um 18 Uhr eine Schlagerparty. Für Stimmung sorgen DJ Melody und ab 22 Uhr das Andreas-Gabalier-Double „Kevin“.

Perleberg – Automobiltreffen ab 10 Uhr auf dem Perleberger Flugplatz. Um 21 Uhr beginnt eine After-Show-Party.

10 Jahre „Christoph 39“ werden am Sonnabend hinter dem Perleberger Krankenhaus gefeiert. Quelle: Beate Vogel

Perleberg – 10 Jahre „Christoph 39“ (ADAC-Luftrettung) werden von 13 bis 18 Uhr auf dem Gelände hinter dem Perleberger Krankenhaus gefeiert. Es gibt geführte Touren durchs Krankenhaus, den Hubschrauber zum Anfassen, Live-Rettungsübungen, Spiel und Spaß für die Kinder, Fahrzeugschau der Feuerwehr und Vorführungen der Rettungshundestaffel.

Perleberg – Gastspiel des Zirkus Aeros auf dem Quitzower Festplatz, Vorstellungen um 15 und 18.30 Uhr (siehe Freitag).

Pritzwalk – Im SOS-Kinderdorf, Beratungs- und Familienzentrum in Pritzwalk, Hagenstraße 20, findet von 10 bis 13 Uhr ein Baby- und Kindersachenflohmarkt statt. Die Kinder können sich auf einem großen Spielplatz austoben. Für den kleinen Hunger gibt es Kaffee und Kuchen sowie Bratwurst.

Einen Kinderfamilientag gibt es am Sonnabend in Pritzwalk. Quelle: Veranstalter

Pritzwalk – Ein buntes Programm mit allerlei Attraktionen können die Kinder beim Kinderfamilientag in Pritzwalk erleben. Von 11 bis 16 Uhr steht dazu auf der Grünfläche hinter dem Kulturhaus eine Bastelstraße bereit. Weitere Höhepunkte sind Auftritte von Clowns, eine Kletterwand, Tanz-Workshop, Hüpfburg und Kinderschminken. Zur Kinderdisco legt DJ Pierre auf.

Putlitz – 145 Jahre Feuerwehr werden in Putlitz gefeiert. Los geht es um 10 Uhr mit der Florianmesse in der St.-Nikolai-Kirche Putlitz. Um 13.30 Uhr beginnt der Festumzug ab dem Feuerwehrgerätehaus und es startet der Festbetrieb rund um den „Kulturbeutel“. Um 19 Uhr spielt die Kirchenband im Saal des „Kulturbeutels“, um 20 Uhr beginnt die große Jubiläumsparty.

Stepenitz – An der Feuerwehrhalle in Stepenitz beginnt um 11 Uhr ein Rasentraktortreffen. Es gibt Geschicklichkeitsfahrten, eine Technikschau und das Rasentraktorrennen. Fußballinteressierte können sich am Abend das Fußballtestspiel Österreich – Deutschland ansehen.

Einen Tag der offenen Tür gibt es am Sonnabend in der Musikschule Wittenberge. Quelle: Veranstalter

Wittenberge – Zum Tag der offenen Tür lädt von 14.30 Uhr bis 18 Uhr die Kreismusikschule Prignitz an ihrem Standort in Wittenberge, Bahnstraße 99, ein. Eröffnung ist mit einem kleinen Konzert von Schülern der Musikschule. Interessierte können sich anschließend an Instrumenten ausprobieren. Für den Ausklang des Nachmittags sorgt das Live-Sound-Orchester der Musikschule ab 17 Uhr auf dem Hof der Schule.

Eine Rathaus- und Uhrenturmführung gibt es am Sonnabend in Wittenberge. Quelle: Frank Stubenrauch

Wittenberge – Das Wittenberger Rathaus ist um 10 Uhr Treffpunkt für eine Rathausführung mit Turmaufstieg. Um 14 Uhr beginnt eine Uhrenturmführung mit Rundgang. Treffpunkt ist vor dem Uhrenturm.

Wittstock – Einen Tag der offenen Tür mit Flohmarkt veranstaltet von 12 bis 16 Uhr die Wittstocker Kita „Rittersporn“ in der Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße 1. Für eine gemütliche Atmosphäre gibt es Kaffee, Tee und Kuchen.

Wredenhagen – Auf der Burganlage in Wredenhagen beginnt um 14.30 Uhr eine Veranstaltung zum Thema „Wittstocker Heide – das Tor zwischen Mecklenburg und Brandenburg“. Die Burgfrauen haben sich Gäste eingeladen, die über das Zollwesen, das Schmuggeln und über Waldhäuser in der Heide erzählen.

Der Sonntag, 3. Juni

Brügge – Das Saxofon-Quartett der Kreismusikschule Prignitz sorgt um 14 Uhr in der Persiuskirche Brügge für sommerliche Klänge.

Zu einer Rosenführung lädt am Sonntag das Besucherzentrum Burg Lenzen ein.. Quelle: Ralf Häfke

Lenzen – Zu einer ganz besonderen Führung lädt um 14 Uhr das Besucherzentrum Burg Lenzen ein. Auf einem Spaziergang über das Gelände gibt es spannende Geschichten über die Burg zu hören. Im Burgpark ist die duftende Vielfalt historischer Rosen erlebbar. Anmeldung unter Telefon 038792/12 21.

Perleberg – Das Kinder- und Tierparkfest in Perleberg wird um 10 Uhr eröffnet. Stargast ist Schlagersänger Bernhard Brink.

Perleberg – Gastspiel des Zirkus Aeros auf dem Quitzower Festplatz, Vorstellung um 18.30 Uhr.

Ulla Meinecke singt und liest am Sonntag im Wittstocker Kino „Astoria“. Quelle: Peter Geisler

Wittstock – Ulla Meinecke ist um 15 Uhr zu Gast im Wittstocker Kino „Astoria“. Sie singt verträumte, nachdenklich machende, beseelte und kraftvolle Lieder. Zwischendurch liest sie aus ihrem Buch „Ungerecht wie die Liebe“. Kartennachfrage unter Telefon 03394/43 38 13.

Wulfersdorf – In der Wulfersdorfer Kirche spielt der „Fahrrad-Kantor“ Martin Schulze Musik aus dem 19. Jahrhundert. Beginn des Konzerts ist um 17 Uhr.

Zum Kofferraumtrödel öffnet am Sonntag das Autokino in Zempow seine Tore. Quelle: Björn Wagener

Zempow – Das Autokino Zempow öffnet um 10 Uhr seine Tore zum Kofferraumtrödel. Die Devise heißt „Von privat zu privat“. Kommerzielle Händler sind nicht zugelassen.

