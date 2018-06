Pritzwalk/Wittstock

Das Wochenendprogramm in der Region zeigt sich hier auf einen Blick. Die jeweiligen Orte der Veranstaltungen sind alphabetisch aufgeführt.

Der Freitag, 8. Juni

Bad Wilsnack – In der Cafeteria der KMG-Elbtalklinik Bad Wilsnack beginnt um 18.30 Uhr eine Modenschau. Ein Hamburger Modeunternehmen präsentiert seine aktuelle Kollektion.

Boberow – Open Air heißt es ab 19 Uhr in der Moorscheune Boberow. Rockig wird es mit der Tributeband „Die Toten Ärzte“.

Horst – In der Kapelle in Horst beginnt um 18.30 Uhr ein Klassikkonzert. Es bildet den Auftakt für das Blumenthaler Dorffest und die 755-Jahr-Feier.

Eine Ziegenmelker-Nachtwanderung startet am Freitag am Solarpark Krempendorf in Marienfließ. Quelle: Tim Wahrenberg

Marienfließ – Der Solarpark Krempendorf, Waldhofer Weg, in Marienfließ ist um 21.30 Uhr Treffpunkt für eine Nachtwanderung ins Reich des Ziegenmelkers. Die Teilnehmer erwartet ein besonderes Naturschauspiel. Der besondere Gesang des seltenen Vogels ertönt nur für kurze Zeit im Jahr. Ferngläser sind von Vorteil.

In der Pritzwalker Innenstadt werden am Freitag die Pritzwalker Festtage eröffnet. Quelle: Veranstalter

Pritzwalk – In der Pritzwalker Innenstadt werden um 18 Uhr die Pritzwalker Festtage eröffnet. Kinder aus Kitas und Horten der Stadt bieten ein buntes Programm. Ab 20 Uhr kann zur Musik der „Summer Sun Band“ getanzt werden.

Putlitz – Die erste Buchlesung der 42er Autoren beginnt um 19 Uhr in der Pfarrscheune in Putlitz. Für Unterhaltung sorgen auch die Plattsnacker-Kinder Jasmin und Julian Jahns.

Triglitz – Das Saxofonquartett der Kreismusikschule Prignitz spielt um 19 Uhr in der Dorfkirche Triglitz. Anschließend gibt es Snacks in gemütlicher Runde auf dem Kirchhof.

Der Sonnabend, 9. Juni

Below – Zum 38. Mal startet um 10 Uhr in Below am Stadion der Gedenk- und Heidelauf. Gelaufen werden Halbmarathon, zehn und drei Kilometer sowie zehn Kilometer Nordic Walking.

Am Stadion in Below startet am Sonnabend der Gedenk- und Heidelauf. Quelle: unbekannt

Blumenthal – Auf dem Gelände der Blumenthaler Schule eröffnet die Ortsvorsteherin um 13 Uhr das Dorffest. Für Kurzweil sorgen verschiedene Ausstellungen, Programme der Grundschule und der Kita, ein Konzert des Blasorchesters Wittstock, Tombola, Spiele für Kinder und Tanz im Festzelt.

Boberow – Das Open Air in der Moorscheune Boberow geht weiter ab 18 Uhr mit einer Depeche-Mode-Tributeband.

Boddin – Ein Dorf- und Feuerwehrfest wird im Groß Pankower Gemeindeteil Boddin gefeiert. Beginn ist um 12.30 Uhr mit den Wettkämpfen der Feuerwehren. Ein buntes Programm gibt es ab 15 Uhr. Die Disko beginnt um 19 Uhr.

Das Duo Zampogna gibt am Sonnabend ein Konzert in Heiligengrabe. Quelle: privat

Heiligengrabe – Unter dem Motto „Und an meiner Leier lobt die Fröhlichkeit“ spielt das Duo Zampogna in der Heiliggrabkapelle Heiligengrabe. Ab 19 Uhr erklingen Werke von Quantz, Telemann, Beethoven und anderen.

Einen Hoftag gibt es am Sonnabend bei der Agrargenossenschaft Kletzke. Quelle: Carlos Albuquerque

Kletzke – Die Agrargenossenschaft Kletzke öffnet um 12 Uhr ihre Türen für einen Hoftag. Bis 17 Uhr können Klein und Groß auf Entdeckungstour gehen. Es gibt Einblicke in den modernen Milchviehbetrieb, ein Hofquiz sowie einen Spielbereich mit Trampeltreckern und Hüpfkühen für die Jüngsten. Fürs leibliche Wohl ist mit Spanferkel und selbst gebackenem Kuchen gesorgt.

Lieder der 20er und 30er Jahre werden Quelle: Beate Vogel

Meyenburg – Das Modemuseum in Meyenburg feiert ab 18 Uhr seinen 12. Geburtstag. Sir Henry de Winter singt Lieder der 20er und 30er Jahre. Begleitet wird er von jungen Damen, die Modelle der Designerin Monika Peters vorführen. Reservierungen unter Telefon 033968/50 89 61. Zeitgleich wird die Sonderausstellung „70er Jahre Flitter ...“ mit Festkleidern aus dem Jahrzehnt eröffnet.

Pritzwalk – Auf dem Hof des SOS-Kinderdorfs, Beratungs- und Familienzentrum, in der Hagenstraße 20 in Pritzwalk findet von 10 bis 13 Uhr ein Baby- und Kindersachenflohmarkt statt. Die Kinder können sich auf einem großen Spielplatz austoben. Für den kleinen Hunger gibt es Bratwurst, Kaffee und Kuchen.

Pritzwalk – Das Eltern-Kind-Zentrum (EKidZ) in Pritzwalk, Grünstraße 49, veranstaltet ab 14 Uhr einen Kinderflohmarkt. Leckere Waffeln stillen den Hunger.

Pritzwalk – In der Pritzwalker Innenstadt finden die Festtage ab 14 Uhr ihre Fortsetzung. Zum Festprogramm gehören ein Auftritt einer Irish-Dance-Gruppe, die Ehrungen der Schützenkönige, artistische Vorführungen, Konzerte mit Vanessa Neigert und „Das Wunder“, Latino-Pop mit „Hot Banditoz“ und ein Höhenfeuerwerk.

Putlitz – In der Kirche Putlitz geht um 18 Uhr die Preisverleihung zum „Putlitzer Preis“ in den Sparten Kurzgeschichte und Roman über die Bühne. Eingeleitet wird die Veranstaltung vom Putlitzer Fanfarenzug.

Quitzow – Die Bands „City“ und „Keimzeit“ spielen ab 19.30 Uhr in der Open-Air-Location an der B 5 in Quitzow. Ticketnachfrage unter Telefon 01806/57 00 70.

Region– Die Brandenburger Landpartie lockt mit vielen Angeboten am Sonnabend und Sonntag in verschiedenen Orten, so in: Perleberg, Triglitz und Breese und Wittstock.

In Wittenberge werden am Sonnabend zwei Stadtführungen angeboten. Quelle: G. Baack

Wittenberge – Die Wittenberger Touristinformation ist um 11 Uhr Treffpunkt für eine Stadterkundung in Richtung Jugendstilviertel entlang der „Grünen Route“. Wer mehr über die historische Altstadt erfahren möchte, sollte sich um 17 Uhr an der Skulptur „Zeitreise“ in der Elbstraße einfinden. Dann beginnt ein etwa eineinhalbstündiger Rundgang.

Der Sonntag, 10. Juni

Groß Gottschow – Innerhalb der Benefizreihe „Musikschulen öffnen Kirchen“ wird ab 14 Uhr an der Kirche in Groß Gottschow ein Kirchhoffest mit Jazz, Soul und Latin gefeiert.

Karstädt – Die Volkssolidarität Karstädt und die Gaststätte „Graf“ feiern ab 14 Uhr auf dem Hof der Gaststätte ein Hof- und Familienfest. Es gibt Chorgesang, ein Quiz, Kaffee und Kuchen sowie Gegrilltes.

Das Theater Vogelfrei gastiert am Sonntag mit dem Stück „Die Kindebrücke“ in Perleberg. Quelle: Theater

Perleberg – Theater mit dem „Theater Vogelfrei“ wird um 16 Uhr in Perleberg, Garten an der Stepenitz, Karl-Marx-Straße 6, gespielt. Gezeigt wird das Stück „Die Kinderbrücke“, geeignet für Groß und Klein.

Perleberg – Der Singkreis Berge, die Kantoreien aus Perleberg und Dannenberg sowie das Spontanorchester Dannenberg musizieren um 17 Uhr in der Sankt-Jacobi-Kirche Perleberg. Aufgeführt wird die Kantate „Gott wohnt in einem Lichte“. Außerdem erklingt weitere Chor- und Orgelmusik. Bereits ab 16.30 Uhr können sich die Besucher bei einer Tasse Kaffee auf das Konzert einstimmen.

Putlitz – Auf dem Gelände des Putlitzer Burgturms beginnt um 14 Uhr die Wahl des Burgfräuleins. Die Besucher entscheiden als Jury, wer die Stadt Putlitz und die Region für ein Jahr als Burgfräulein repräsentativ vertritt.

Prignitz – Prignitzer Gartenbesitzer laden von 10 bis 17 Uhr zum Tag der offenen Gärten ein. Dazu gehören der Gutspark Groß Pankow, Schloss Grube, die Gärten von Elvira Gwozdz und Kerstin Wernicke in Ellershagen sowie weitere in Griffenhagen und Seefeld.

Von MAZonline