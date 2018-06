Pritzwalk/Wittstock

Das Wochenendprogramm in der Region zeigt sich hier auf einen Blick. Die jeweiligen Orte der Veranstaltungen sind alphabetisch aufgeführt.

Der Freitag, 15. Juni

Klein Leppin – Das Team des Vereins Festland Klein Leppin führt um 19 Uhr eine öffentliche Generalprobe der Liederoper „ Sehnsucht, Liebe, Tod – eine Liederoper nach Franz Schuberts Winterreise“ – im Festspielhaus auf. Der Besucher wird mitgenommen auf eine Reise vom einfachen Kinderlied über das Volkslied zum Kunstlied Franz Schuberts. Weitere Vorstellungen gibt es am Sonnabend und Sonntag.

Lindenberg – Eine Lesung mit dem Autor und Journalisten Christian Bangel beginnt um 17 Uhr im Lindenberger Pfarrhaus. Er liest aus seinem Roman „Oder Florida“ und erzählt anschließend aus seinem Journalistenalltag.

Perleberg – Anlässlich der Niederschlagung des Aufstandes in der DDR am 17. Juni vor 65 Jahren wird der Opfer von Willkür und Verfolgung gedacht. Dazu findet um 10 Uhr in der Berliner Straße 48 in Perleberg eine Kranzniederlegung statt.

Rühstädt – Über die Heilkraft, Nutzung und Wirkstoffe von Heil- und Küchenkräutern informiert eine Kräuterexpertin vom Klostergarten aus Heiligengrabe im Besucherzentrum Rühstädt. Von 15 bis 17 Uhr können die Besucher beim Probieren und Riechen den Geschmacks- und Geruchssinn trainieren.

Der Sonnabend, 16. Juni

Heiligengrabe – Eine Buchpräsentation gibt es um 11 Uhr im Kapitelsaal des Kloster Stift zum Heiligengrabe. Vorgestellt wird die Dokumentation „Der Havelberger Altar und die Wandmalereien in der Dorfkirche zu Rossow“. Es wird ein kleiner Imbiss gereicht. Anmeldung unter Telefon 030/30 81 84 87.

Der Thüringische Akademische Singkreis gibt am Sonnabend ein Konzert in Heiligengrabe Quelle: Veranstalter

Heiligengrabe – Unter dem Motto „Wachet auf, ruft uns die Stimme“ gibt der Thüringische Akademische Singkreis ein Konzert in der Heiligengraber Stiftskirche. Zu hören sind ab 19 Uhr Motetten von Orlando si Lasso, Bach, Mahler, Mendelssohn-Bartholdy und anderen.

Herzsprung – Ein Kinder- und Sommerfest wird in Herzsprung gefeiert. Beginn ist um 14 Uhr mit Kaffee und Kuchen. Weitere Programmpunkte sind das Kistenstapeln und Bierglasschieben, ein Auftritt von „Herrn O.“, Spiele für Jung und Alt. DJ Marcel sorgt ab 20 Uhr für Partystimmung.

Kammermark – Einen Tag des offenen Geländes veranstaltet ab 10 Uhr der Verein MC Pritzwalker 4x4 Club 1989 in Kammermark. Da keine vereinseigenen Fahrzeuge bereitgestellt werden können, muss jeder, der fahren möchte, sein Gefährt mitbringen.

Klein Leppin – Premiere der Liederoper um 14 Uhr im Festspielhaus. Eine weitere Vorstellung gibt es um 19 Uhr. (siehe Freitag).

Feuerwehren kämpfen am Sonnabend ab 9 Uhr in Königsberg um die Jugendflamme. Quelle: Michael Beeskow

Königsberg – In Königsberg kämpfen ab 9 Uhr Feuerwehren um die Jugendflamme.

Die Geigerin Fabiana Striffler gibt gemeinsam mit Kontrabassist Sidney Werner ein Konzert in der Lindenberger Kirche. Quelle: Agentur

Lindenberg – Mit Jazzmusik enden um 15 Uhr die Lindenberger Konzerte in der Kirche. Es spielen die Geigerin Fabiana Striffler und der Kontrabassist Sidney Werner aus Berlin. Bereits ab 14 Uhr ist im Pfarrhaus oder bei schönem Wetter im Pfarrgarten der Kaffeetisch gedeckt.

Meyenburg – „Zum Tag der offenen Gesellschaft“ steht Pfarrer Johannes Kölbel ab 10 Uhr mit seinem Campingwagen auf dem Parkplatz des Netto-Marktes in Meyenburg und lädt zum Gespräch.

Preddöhl – Der Ortsteil Preddöhl ist Gastgeber für das 22. Amtswehrtreffen der Feuerwehren des Amtes Meyenburg und der Jugendwehren. Eröffnung ist um 8 Uhr mit einem Festumzug, der am Ortseingang Preddöhl aus Richtung Gerdshagen beginnt.

Ihr Dorffest feiern am Sonnabend die Quitzower Einwohner. Quelle: privat

Quitzow – Im Park des Quitzower Gasthofes beginnt um 14.30 Uhr ein Dorffest. Für die Kinder ist eine Hüpfburg aufgebaut, auf einer Fotocouch können Einzel- oder Familienbilder gemacht werden. Es gibt Vorführungen der Jugendfeuerwehr und einen Auftritt der Blüthener Jagdhornbläser. Um 20 Uhr startet die Schlagernacht.

Steffenshagen – Der Heimatverein Steffenshagen wird 20 Jahre alt und will das mit einem Straßen- und Höfefest feiern. Eröffnet wird es um 14 Uhr mit einem Gottesdienst. Eine große Kaffeetafel ist in Heidis Scheune gedeckt, für Livemusik sorgen Diana und Matthias. Am Dorfgemeinschaftshaus tritt um 18 Uhr der Kyritzer Shantychor „De goode Wind’s“ auf, anschließend wird die „kulinarische Meile“ eröffnet. Später am Abend wird ein Feuerwerk entzündet.

Der Shantychor „De Goode Winds“ aus Kyritz ist mit von der Partie beim Straßen- und Höfefest in Steffenshagen. Quelle: privat

Wittenberge – Auf dem Hof des Marie-Curie-Gymnasiums in Wittenberge beginnt um 18.30 Uhr das 24. Wittenberger -Dixielandfest. Das Programm gestalten die Bands „The Marching Saints“ aus Rostock, die „Riverside Jazz Connexion“ aus Hamburg und die „Köstritzer Jazzband“ aus Schkeuditz. Es gibt frisch gezapfte Getränke und Köstlichkeiten vom Grill. Kartennachfrage unter Telefon 03877/92 91 81.

„Zärtlichkeiten mit Freunden“ nennt sich das schräge Comedy-Duo, das am Sonnabend im Kino „Astoria“ in Wittstock gastiert. Quelle: Agentur

Wittstock – Das Musik-Comedy-Duo „Zärtlichkeiten mit Freunden“ gastiert um 20 Uhr im Kino „Astoria“ in Wittstock. Mit skurrilen „Hits“, komischer Mimik und Gestik will das Duo sein Publikum von der ersten Sekunde an packen. Die Veranstaltung ist der Ersatztermin vom 2. März. Die Karten behalten ihre Gültigkeit.

Der Sonntag, 17. Juni

Bad Wilsnack – An der KMG-Elbtalklinik Bad Wilsnack beginnt um 9 Uhr ein Waldspaziergang mit dem Heilpraktiker Thomas Pluschke.

Bad Wilsnack – Der Kammerchor „Thüringischer Akademischer Singkreis“ singt um 16 Uhr in der St. Nikolaikirche Bad Wilsnack. Es erklingen Motetten von Christoph Friedrich Bach, Orlando si Lasso, Gustav Mahler und Felix Mendelssohn-Bartholdy.

Blumenthal – Das Blumenthaler Bürgerhaus öffnet seine Türen für all jene, die sich das WM-Fußballspiel Deutschland – Mexiko gemeinsam ansehen möchten. Das Public Viewing beginnt um 15 Uhr.

Gadow – In der Gadower Kirche beginnt um 14 Uhr ein Orgelkonzert. Friedrich Dreese aus Malchow spielt auf der restaurierten Lütkemüllerorgel. Im Anschluss gibt es Kaffee und Kuchen.

Klein Leppin – Liederoper nach Franz Schuberts „Winterreise“ um 14 Uhr im Festspielhaus (siehe Freitag).

Perleberg – In der St. Jacobikirche Perleberg gibt es zum „Tag der offenen Gesellschaft“ um 10.30 Uhr einen Gottesdienst. Gäste sind der Schriftsteller Jürgen Rennert und ein Vertreter aus dem Irankreis. Im Anschluss wird zu einer Kaffeetafel und zum Austausch eingeladen.

Wittenberge – Das Stadtmuseum „Alte Burg“ Wittenberge hat anlässlich seines 90-jährigen Bestehens bei freiem Eintritt von 11 bis 17 Uhr geöffnet.

Wittstock – Beim Tag der niederdeutschen Sprache innerhalb der Brandenburgischen Seniorenwoche sind um 14 Uhr im Wittstocker Rathaus plattdeutsche Lieder und Lyrik zu hören. In der Pause zeigen Kinder der „Kinnerschool Säwkow“ ihr Können.

