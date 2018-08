Pritzwalk/Wittstock,

Das Wochenendprogramm in der Region zeigt sich hier auf einen Blick. Die jeweiligen Orte der Veranstaltungen sind alphabetisch aufgeführt

Der Freitag, 24. August

Bad Wilsnack – Eine Ausstellung wird um 19 Uhr in der KMG-Elbtalklinik Bad Wilsnack eröffnet. Zum Thema „... das, was wir cool finden“ stellen Künstlerinnen des Werkhauses Rambow ihre Arbeiten aus. Dazu gehören Aquarell- und Acrylmalerei sowie Bildhauerei.

Herzsprung – „Wenn die Seele mit dem Herzen tanzt“ lautet das Motto eines Konzerts in der Herzberger Dorfkirche. Tarme & Band bringen um 19 Uhr eigene Lieder über das Leben und die Liebe zu Gehör. Bereits um 18 Uhr gibt es auf dem Pfarrhof Getränke und Gegrilltes.

Mit dem „sagenhaften Abendspaziergang“ beginnt am Freitag das Wittstocker Altstadtfest. Quelle: Stadt Wittstock

Wittstock – Das Wittstocker Altstadtfest startet um 21 Uhr auf dem Marktplatz mit dem „sagenhaften Abendspaziergang“. Nach dem Schlendern durch die Altstadt klingt der Abend mit einer großen Party mit den DJs Steffen und Günter Lutz auf dem Marktplatz aus.

Der Sonnabend, 25. August

Biesen – Mit einem Festumzug beginnt in Biesen das Erntefest. Start ist um 12.30 Uhr auf dem Wirtschaftshof der LPDG. Anschließend gibt es auf dem Wirtschaftshof verschiedene Aktivitäten, wie Fahren mit Erntemaschinen oder eine Hüpfburg für die Kinder. Bei musikalischer Unterhaltung werden Kaffee und Kuchen angeboten.

Dranse – In der Dranser Kirche ist das Puppentheater Krambambuli aus Rheinsberg zu Gast. Gezeigt wird um 14.30 Uhr das Stück „Löffelchen und Fiedel der Fuchs“. Im Anschluss an die Aufführung lädt der Förderverein Dranser Kirche ans Kuchenbuffet ein.

Das Leipziger Blechbläserquintett Embrassment musiziert am Sonnabend in Heiligengrabe. Quelle: Bernd Roeder

Heiligengrabe – Das Ensemble Embrassment musiziert um 19 Uhr in der Stiftskirche Heiligengrabe. Das Bläserquintett spielt Werke von Händel, Bach, Haydn und anderen.

Beim Dorffest am Sonnabend in Kemnitz will „Rosa Rot“ mit Schlagern für Stimmung sorgen. Quelle: Agentur

Kemnitz – Ein Dorffest und das 85-jährige Bestehen der Freiwilligen Feuerwehr werden in Kemnitz gefeiert. Das Fest beginnt um 13 Uhr mit einem Umzug durchs Dorf. Anschließend gibt es einen Feuerwehrwettkampf, für die Kinder eine Hüpfburg und eine reichlich gedeckte Kaffeetafel. Ab 20 Uhr kann die Schlagershow von „Rosarot“ bewundert und im Festzelt getanzt werden.

Traktoren und andere historische Fahrzeuge können beim Treckertreffen am Sonnabend in Kuhbier bewundert werden. Quelle: privat

Kuhbier – Freunde von Traktoren und historischen Fahrzeugen sind beim 10. Treckertreffen in Kuhbier willkommen. Beginn ist um 10 Uhr mit der traditionellen Rundfahrt über Groß Langerwisch. Anschließend können die Fahrzeuge besichtigt werden. Ein Kettensägen-Holzbildhauer zeigt sein Können. Das Treffen klingt mit einem Tanzabend aus.

Papenbruch – Ein Sommer-Sonne-See-Festival findet ab 14 Uhr in Papenbruch statt. Es endet am Sonntag um 14 Uhr. 12 DJs sorgen für Musik. Künstlerisch zu sehen sind eine Schwarzlichtausstellung und Kunstgalerie. Eintritt ist ab 18 Jahren. Für die Verpflegung ist ein großer Essensstand aufgebaut.

Preddöhl – Sein 700-jähriges Bestehen feiert der Kümmernitztaler Ortsteil Preddöhl. Den Auftakt macht um 13 Uhr ein Festgottesdienst in der Dorfkirche. Das Fest spielt sich in der Dorfmitte ab. Die Frauen des Dorfes bieten einen Kuchenbasar an, für musikalische Unterhaltung sorgt das Duo „Retiet und Böwe“. Sadenbecker Frauen präsentieren eine historische Modenschau, für die Kinder gibt es eine Hüpfburg, Kinderschminken und anderes. Der Tag endet im Dorfkrug, wo um 20 Uhr der Tanz beginnt.

Pritzwalk – Ein Bauernmarkt öffnet um 10 Uhr im Pritzwalker Hainholz. Bis um 17 Uhr gibt es Informationen und Produkte rund um die Biene. Kinder können Nistkästen bauen und Imkervereine stellen sich vor.

Quitzöbel – In der Dorfkirche Quitzöbel musiziert um 18 Uhr das Duo „Stheno“ aus Berlin. Der Gitarrist Julius Theo Helm und die Blockflötistin Julia Andres spielen Werke von Piazzolla, Buchmann, Räisänen und anderen.

Stepenitz – Innerhalb des Stepenitzer Dorffestes feiern auch die Feuerwehrleute des Ortes ihr 125-jähriges Bestehen. Beginn ist um 10 Uhr mit einem Umzug mit Blasmusik bis zum Festplatz an der Feuerwehrhalle. Am Nachmittag stellt die Feuerwehr ihre Technik vor, es gibt Wettkämpfe, Sport, Spaß und Unterhaltung. Am Abend spielt im Festzelt eine Liveband.

Tacken feiert am Sonnabend mit einem bunten Programm sein 725-jähriges Bestehen. Quelle: Gerhard Stark

Tacken – Sein 725-jähriges Bestehen feiert das Dorf Tacken. Beginn ist um 10 Uhr mit einem Gottesdienst in der Kirche. Zum weiteren Programm gehören ein Festumzug, Volleyballturnier, Spiele für Kinder, Gesang mit Sandrine, Kindertanz und am Abend Tanz im Festzelt.

Wittenberge – Ministerpräsident Dietmar Woidke eröffnet um 11 Uhr den Brandenburg-Tag in Wittenberge. Das Festgebiet erstreckt sich vom Bahnhof bis zur Elbe und entlang des Flussufers. In vier Festbereichen wird ein vielfältiges Programm für die ganze Familie geboten. Für musikalische Unterhaltung sorgen Leslie Clio, die Weather Girls, Chris Norman, Annemarie Eilfeld sowie Thomas Anders (siehe MAZ v. 23. August).

Wittenberge – Auf den Namen „Wittenberge“ wird ein ODEG-Zug getauft. Das Ganze geschieht um 10 Uhr auf dem Wittenberger Bahnhof. Das Besondere ist, dass hierfür Taufwasser aus der Elbe verwendet wird. Mit dem geistlichen Segen für die Fahrgäste und Zugpersonal nimmt der Zug seine erste Reise Richtung Ludwigslust auf.

Wittstock – Der Parkplatz an der Gedenkstätte Belower Wald in Wittstock ist um 18.30 Uhr Treffpunkt für eine Fledermausexkursion. Hierzu werden an den Flugrouten der Tiere in der Oberheide Netze aufgestellt. Die Fänge sind besonders für Kinder und Jugendliche spannend. Mitzubringen sind Stirn- oder Taschenlampen.

Die Karat-Tribute-Band „Seelenschiffe“ gibt am Sonnabend beim Altstadtfest in Wittstock ein Konzert. Quelle: Agentur

Wittstock – Seine Fortsetzung findet das Wittstocker Altstadtfest. Um 10 Uhr öffnet ein Flohmarkt auf dem Marktplatz. Um 11 Uhr wird das Orchesterfestival eröffnet. Ab 20 Uhr stimmt DJ Steffen die Besucher auf das Konzert mit der Karat-Tribute-Band „Seelenschiffe“ ein, das um 21 Uhr beginnt.

Der Sonntag, 26. August

Gadow – Die griechische Komödie „Lysistrate“ wird um 15 Uhr in der Dorfkirche Gadow aufgeführt. Im Anschluss gibt es Kaffee und Kuchen und die Besucher können den Nachmittag bei interessanten Gesprächen ausklingen lassen.

Halenbeck – Auf dem Halenbecker Sportplatz beginnt um 14 Uhr ein Familiensportfest. Es besteht die Möglichkeit, das „9. Halenbecker Sportabzeichen“ zu erwerben. Gestartet wird in Einzel- und Teamdisziplinen. Um 14.30 Uhr beginnt ein Sponsorenlauf. Fürs leibliche Wohl ist gesorgt.

Maritimes erklingt am Sonntag beim Shantychor-Festival auf dem Brandenburg-Tag in Wittenberge. Quelle: Nico Dalchow, Fotografenherz

Wittenberge – Seine Fortsetzung findet der Brandenburg-Tag in Wittenberge. Beginn ist um 10 Uhr in der Bahnstraße mit einem ökumenischen Gottesdienst, um 11 Uhr präsentiert sich die Region mit dem großen Festumzug „Die Prignitz grüßt ihre Gäste“. Um 14 Uhr startet das 5. Brandenburger Shantychor-Festival.

Von MAZonline