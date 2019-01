Pritzwalk/Wittstock

Auf ein buntes Programm können sich die Prignitzer und Wittstocker freuen. An dieser Stelle gibt es eine Übersicht. Die jeweiligen Orte der Veranstaltungen sind alphabetisch aufgeführt.

Der Freitag, 11. Januar

Boberow – Ein Konzert mit der Band „Transistor Girl“ aus Genf beginnt um 20 Uhr in der Boberower Moorscheune. Einlass ist bereits um 19 Uhr. Das Quartett spielt alternativen und Indie-Pop, Electro und Rock.

Die Band „Transistor Girl“ aus der Schweiz spielt am Freitag in der Boberower Moorscheune. Quelle: Band

Heiligengrabe – In der Aula der Nadelbach-Grundschule in Heiligengrabe findet ab 14.30 Uhr der Neujahrsempfang der Gemeinde Heiligengrabe statt. Für Unterhaltung sorgen die Kinder aus der Tagesstätte „Haus der kleinen Strolche“ sowie die Arbeitsgemeinschaft Zirkus. Außerdem werden besonders engagierte Einwohner der Gemeinde geehrt. Besucher sind willkommen.

Lenzen – Eine öffentliche Sitzung der Enquete-Kommission des Landtages Potsdam beginnt um 11 Uhr auf der Burg Lenzen. Im Mittelpunkt steht das Gutachten zum Ehrenamt im Land. Zwischendurch gibt es gegen 11.30 Uhr eine offene Sprechstunde, in der Bürger ihre Anliegen an die Kommission herantragen können.

Perleberg – Was bringt das neue Brandenburger Polizeigesetz? Stärkt es die innere Sicherheit in Brandenburg? Zu diesen und anderen Themen gibt es eine öffentliche Diskussion ab 18 Uhr im Hotel „Stadt Magdeburg“ in Perleberg. Zugegen ist der Staatssekretär im Ministerium für Justiz, Europa und Verbraucherschutz, Ronald Pienkny.

Livemusik mit Peer Orxon gibt es am Freitag im Lokal „Freiraum“ in Wittstock. Quelle: Christian Bark

Wittstock – Im Lokal „Freiraum“ in Wittstock, Burgstraße 39, beginnt um 20 Uhr ein Konzert mit Peer Orxon. Zu hören ist eine Mischung aus Rocksongs, Bluesspecials und eigenen Stücken.

Der Sonnabend, 12. Januar

Ichlim – Am Ichlimer Strand wird ab 10.30 Uhr das beliebte Eisfest gefeiert. Der Eintritt ist frei.

Meyenburg – Am Meyenburger Schlosspark werden ab 15 Uhr

Weihnachtsbäume verbrannt. Die ortsansässige Feuerwehr sorgt für die Sicherheit.

Die Veranstalter von IHK, Handwerkskammer, Stadt Pritzwalk und Freiherr-von-Rochow-Schule laden am Sonnabend zur Bildungsmesse „Karriere plus“ ein. Quelle: MVD

Pritzwalk – Die Bildungsmesse „Karriere plus“ findet von 10 bis 13 Uhr in der Sporthalle der Freiherr-von-Rochow-Schule in Pritzwalk statt. An zahlreichen Messeständen können sich die Schüler über Ausbildungs-, Studien- oder Jobangebote informieren.

Pritzwalk – Ein öffentliches Vorbereitungskonzert zum Jugendwettbewerb „Jugend musiziert“ gibt es um 14 Uhr in der Musikschule Pritzwalk, Meyenburger Tor 3. In unterschiedlichen Kategorien bereiten sich die jungen Musiker auf diesen Wettbewerb vor.

Neben der Putlitzer Festwiese werden am Sonnabend ausgediente Weihnachtsbäume verbrannt. Quelle: Christian Bark

Putlitz – Ausgediente Weihnachtsbäume werden um 17 Uhr neben der Putlitzer Festwiese verbrannt. Von 9 bis 10 Uhr werden sie von der Feuerwehr eingesammelt. Für den kleinen Hunger gibt es Bratwurst und Glühwein zum Aufwärmen.

Wittenberge – Schwungvoll geht es um 20 Uhr im Kultur- und Festspielhaus Wittenberge zu. Dann wollen die Original USA Gospel Singers ihr Publikum mit einer großen Licht- und Bühnenshow mitreißen. Sie bieten in einem zweistündigen Programm Emotionalität, Religiosität und pure Lebensfreude.

Autor Micky Molken liest am Sonnabend im BBM-Einrichtungshaus in Wittstock aus seinem Thriller „Reinkarnation vs. Tod“ vor. Quelle: privat

Wittstock – Eine Lesung mit dem Autoren Micky Molken beginnt um 14 Uhr im BBM-Einrichtungshaus Wittstock, Hamburger Straße 2. Er stellt seinen Thriller „Reinkarnation vs. Tod“ vor.

Wredenhagen – Livemusik mit dem Ad Vanderveen Trio, das sind Musiker aus den USA und den Niederlanden, gibt es im Café Scheune in Wredenhagen. Beginn ist um 21 Uhr.

Der Sonntag, 13. Januar

Wittstock – Zum „Sonntagstreff im Neujahr“ öffnet von 14 bis 16 Uhr der Wittstocker Wohngebietstreff in der Clara-Zetkin-Straße seine Türen.

