Pritzwalk/Wittstock

Auf ein buntes Programm können sich die Prignitzer und Wittstocker freuen. An dieser Stelle gibt es eine Übersicht. Die jeweiligen Orte der Veranstaltungen sind alphabetisch aufgeführt.

Der Freitag, 18. Januar

Bad Wilsnack – In der Karthanehalle in Bad Wilsnack beginnt um 16.30 Uhr ein Familiensportfest für Schüler der Elbtalgrundschule sowie deren Eltern. Unter dem Motto „Fit4Future“ können sich die Teilnehmer im Seilspringen, Zielwerfen, Tischtennis, Torwandschießen und bei anderen Aktionen messen. Jeder Aktive erhält eine Urkunde.

In der Karthanehalle in Bad Wilsnack findet am Freitag ein Familiensportfest der Elbtalgrundschule statt. Quelle: privat

Heiligengrabe – „Wenn Gott ins Kino geht“ lautet das Motto von vier außergewöhnlichen Filmabenden im Kloster Stift zum Heiligengrabe. Der erste beginnt um 19 Uhr mit dem Film „Fontane – Effi Briest“ von Werner Fassbinder. Am Sonntag gibt es dazu einen Gottesdienst um 10 Uhr in der Heiliggrabkapelle.

Der Sonnabend, 19. Januar

Blumenthal – Am Blumenthaler Bürgerhaus werden ab 17 Uhr ausgediente Weihnachtsbäume verbrannt. Zum Aufwärmen gibt es am Lagerfeuer leckeren Glühwein.

Laaslich – Karneval wird um 20 Uhr im Landgasthof Laaslich gefeiert. Das Motto des Karnevalsclubs lautet „Laaslich schaut durchs Schlüsselloch“. Einlass ist bereits ab 19 Uhr.

Einen Tag der offenen Tür gibt es am Sonnabend im Gottfried-Arnold-Gymnasium in Perleberg. Quelle: Marcus J. Pfeiffer

Perleberg – Einen Tag der offenen Tür gibt es von 9.30 bis 12 Uhr im Haus II des Gottfried-Arnold-Gymnasiums Perleberg. Lehrer, Schüler- und Elternvertreter informieren über den Schulalltag, zum Schulprofil und zum Ganztagsangebot.

Pritzwalk – Bei einem Tag der offenen Tür werden von 9 bis 12 Uhr Schüler und Lehrer das Johann-Wolfgang-von-Goethe-Gymnasium Pritzwalk vorstellen. Dazu sind alle Räumlichkeiten geöffnet. Es werden Unterrichtssequenzen gezeigt, die bei der Wahl der zweiten Fremdsprache behilflich sind. In der Turnhalle wird außerdem ein Volleyballturnier ausgetragen.

Ausgediente Weihnachtsbäume werden am Sonnabend auf dem Sewekower Feuerplatz verbrannt. Quelle: privat

Sewekow – Weihnachtsbäume werden ab 17 Uhr auf dem Feuerplatz in der Buchholzer Straße in Sewekow verbrannt. Bis 12 Uhr sind die Bäume vor die Grundstücke zu legen, die dann eingesammelt und zum Feuerplatz gebracht werden.

Wittenberge – Züchter aus Brandenburg, Berlin und Mecklenburg-Vorpommern nehmen an der Landesrammlerschau teil, die am Sonnabend und Sonntag in der Veritas-Sporthalle in Wittenberge stattfindet. Etwa 150 Tiere werden von den Preisrichtern bewertet. Geöffnet ist die Schau am Sonnabend von 9 bis 17 Uhr und am Sonntag von 9 bis 14 Uhr.

Wittenberge – Ein Neujahrskonzert gibt das Landespolizeiorchester Brandenburg ab 16 Uhr im Kultur- und Festspielhaus Wittenberge. Es steht unter dem Titel „100 Jahre Ufa – Das Filmschlager-Neujahrskonzert“. Zu hören sind die bekanntesten und beliebtesten Tonfilmschlager. Kartennachfrage unter Telefon 03877/92 91 81.

Wittstock – Die Gebäude- und Wohnungsverwaltung (GWV) Wittstock veranstaltet um 12.30 und 15.30 Uhr ein Neujahrsbowlen für ihre Mieter (nach Anmeldung). Wer nicht bowlen möchte, kann eine unterhaltsame Zeit bei Glühwein und Bratwurst verbringen.

Ein Klavierkonzert mit dem Berliner Pianisten Andreas Wolter gibt es am Sonnabend im Schloss-Museum Wolfshagen. Quelle: E-Mail-MVD

Wolfshagen – „Russische Begegnungen“ lautet das Motto des Klavierkonzerts, das um 15 Uhr im Schloss-Museum Wolfshagen beginnt. Der Berliner Pianist Andreas Wolter spielt Werke von Rachmaninoff, Glinka, Chatschaturian, Chopin und Liszt.

Auf dem Sportplatzgelände in Zaatzke werden am Sonnabend in geselliger Runde Weihnachtsbäume verbrannt. Quelle: Christian Bark

Zaatzke – Auf dem Sportplatzgelände in Zaatzke werden ab 17 Uhr

Weihnachtsbäume verbrannt. Am wärmenden Feuer gibt es geräucherte Forellen, Gegrilltes, Waffeln und Getränke für Groß und Klein. Ab 10 Uhr werden die vor die Haustür abgelegten Weihnachtsbäume eingesammelt.

Der Sonntag, 20. Januar

Groß Woltersdorf – Ein Skat- und Romméturnier des Wahrbergevereins beginnt um 14 Uhr in der Gaststätte „Zur Hexe“ in Groß Woltersdorf (nach Anmeldung).

Wittenberge – Landesrammlerschau in der Veritas-Sporthalle Wittenberge von 9 bis 14 Uhr (siehe Sonnabend).

Wittstock – In der katholischen Kirche in Wittstock wird der Bischof des Erzbistums Berlin, Heiner Koch, um 10.30 Uhr die heilige Messe mit den Gläubigen feiern. Anschließend sind ein gemütliches Beisammensein und ein Austausch im Pfarrsaal geplant.

Von MAZonline