Prignitz

Das Wochenendprogramm in der Region zeigt sich hier auf einen Blick. Die Orte sind alphabetisch aufgeführt.

Der Freitag, 22. Februar

Glöwen – Ein Filmabend mit anschließendem Gespräch beginnt um 19.30 Uhr im Gemeindehaus Glöwen. Geplaudert wird nach dem Film „Mein Blind-Date mit dem Leben“.

Der Sonnabend, 23. Februar

Berge – Die Karnevalsgesellschaft Berge lädt zum Seniorenkarneval unter dem Motto „30 Jahre KGB, heiß und flott wie eh und je!”. Gefeiert wird ab 20 Uhr in der Gaststätte „An’e Eiche“ in Berge.

In einer Dinner-Komödie ist am Sonnabend im Hotel Schloss Grube das „Tournee Theater comediantes“ zu erleben. Quelle: E-Mail-MVD

Grube – Das „ Tournee Theater comediantes“ ist im Hotel Schloss Grube in einer Dinner-Komödie ab 19 Uhr zu erleben. Der Einlass beginnt um 18 Uhr. Plätze sind vorab zu bestellen unter Telefon 038791/80 17 48.

Karstädt – Lustiges und Kurzweiliges werden in der Begegnungsstätte Karstädt bei Kaffee und Kuchen vorgetragen. Die Buchlesung mit Gisela Schulz in der Straße des Friedens beginnt um 14.30 Uhr.

Karstädt – Der Karstädter Karnevalsklub feiert im Landgasthof Graf in Karstädt Karneval. Das lustige Treiben beginnt um 19.30 Uhr. Der Abend ist ausverkauft.

Laaslich – „Laaslich schaut durchs Schlüsselloch“ heißt es im Landgasthof Laaslich. Ab 20 Uhr wird Karneval mit dem Laaslicher Karnevalsclub gefeiert. Einlass ist bereits ab 19 Uhr.

Lenzen – Der Lenzener Carnevalsclub feiert mit seinen Narren ab 19.30 Uhr im Schützenhaus Lenzen Karneval. Restkarten sind unter Telefon 038792/79 07 zu erfragen.

Meyenburg – In Meyenburg versammelt der Meyenburger Carnevalsclub ab 20 Uhr seine Narren zur Faschingsparty im Clubhaus der Vereine. Restkarten sind zu erfragen in der Bibliothek unter Telefon 033968/8 04 03.

Perleberg – Zum Kindertreff lädt die Landeskirchliche Gemeinschaft Perleberg, Wilsnacker Straße 101, von 15 bis 17 Uhr ein. Es wird gemeinsam gespielt, gesungen und einer spannenden Geschichte aus der Bibel gelauscht. Eltern können gern dabei sein.

Wittenberge – Das 14. Blasmusikfest in Wittenberge bestreiten die „Löcknitztaler Musikanten“ und die Osterburger Blasmusikanten ab 15 Uhr. Traditionelles, Schlager, Oldies, Pop und Rock, Tanzmusik und Musicalmelodien gehören zu ihrem Repertoire. Das Fest im Kultur- und Festspielhaus ist ausverkauft.

Der Sonntag, 24. Februar

Bad Wilsnack – Ein informativer Waldspaziergang mit dem Heilpraktiker Thomas Pluschke startet um 9 Uhr an der KMG-Elbtalklinik in Bad Wilsnack.

Kinderfasching mit der Berger Karnevalsgesellschaft wird am Sonntag in Berge gefeiert. Quelle: Jens Wegner

Berge – Die Karnevalsgesellschaft Berge lädt die jüngsten Narren zum Kinderfasching ein. Gefeiert wird ab 15 Uhr in der Gaststätte „An’e Eiche“ in Berge. Karten sind zu erfragen im Nahkauf in Berge oder unter Telefon 038785/9 03 07.

Laaslich – „Laaslich schaut durchs Schlüsselloch“ heißt es im Landgasthof Laaslich. Ab 15 Uhr wird Seniorenkarneval mit dem Laaslicher Karnevalsclub gefeiert. Einlass ist bereits ab 14 Uhr.

Meyenburg – Im Pfarrhaus von Meyenburg wird ab 11.30 Uhr gemeinsam gekocht. Elina Bator nimmt die Teilnehmer mit auf eine Reise durch die biblischen Geschichten und rund um die Welt. Anmeldungen für den Kochkurs sind möglich unter Telefon 03968/84 98 68.

Meyenburg – In Meyenburg lädt der Meyenburger Carnevalsclub ab 14 Uhr zum Seniorenfasching ins Clubhaus der Vereine ein. Restkarten sind zu erfragen in der Bibliothek unter Telefon 033968//8 04 03.

Das Nabu-Besucherzentrum in Rühstädt öffnet am Sonntag seine Pforten für eine Saatgut-Tauschbörse. Quelle: Eric Neuling

Rühstädt – Pflanzenliebhaber, Kleingärtner und Saatgutzüchter sind ab 15 Uhr im Nabu-Besucherzentrum in Rühstädt willkommen. Hier öffnet eine Saatgut-Tauschbörse ihre Pforten. Um 15.30 Uhr beginnt ein Vortrag zum Thema „Saatgut ist Gemeingut – Warum brauchen wir Nutzpflanzenvielfalt?“ Angeboten werden Kaffee und Kuchen, die Kinder können sich schminken lassen oder basteln.

Sewekow – Die zehnte Tourismusgalerie wird in der Max-Schmeling-Halle in Sewekow veranstaltet. Von 11 bis 16 Uhr präsentieren sich Aussteller aus der Tourismusbranche der Region und aus Mecklenburg-Vorpommern. Kleine Besucher können sich schminken lassen.

Die Autorin Tracie Frank Mayer liest am Sonntag in Wittenberge aus ihrem Buch „Einen Herzschlag entfernt“. Quelle: Autorin

Wittenberge – Die Landeskirchliche Gemeinschaft Wittenberge, Rathausstraße 31, lädt zur Buchlesung ab 16 Uhr ein. Die internationale Motivationsreferentin Tracie Frank Mayer liest aus ihrem Buch „Einen Herzschlag entfernt. Die Geschichte einer Mutter, die für das Leben ihres Sohnes kämpfte“.

Über seine Radtour durch Kanada berichtet Reinhard Pantke am Sonntag in Wittenberge in einer Multivisionsshow. Quelle: E-Mail-MVD

Wittenberge – Der Reisejournalist und Buchautor Reinhard Pantke ist mit einer Multimediashow über seine 6000 Kilometer lange Radtour durch Kanada im Kultur- und Festspielhaus Wittenberge zu Gast. Beginn ist um 17 Uhr. Kartentelefon: 03877 9291-81/-82.

Wittstock – Auf der Großtauschbörse in Wittstock werden Münzen, Postkarten, Briefmarken und mehr in der Wittstocker Stadthalle angeboten. Von 9 bis 15 Uhr kann in der Ringstraße gestöbert und gefeilscht werden.

Von MAZonline