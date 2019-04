Prignitz

Das Wochenendprogramm in der Region zeigt sich hier auf einen Blick. Die Orte sind alphabetisch aufgeführt.

Der Freitag, 5. April

Bälow – Preisskat und Rommé werden in der Gaststätte Ploigt in Bälow gespielt. Die Kartenspieler treffen sich um 19 Uhr (nach Anmeldung).

Autor Olaf Waterstradt aus Putlitz liest am Freitag in Gerdshagen. Quelle: Beate Vogel

Gerdshagen – “Wir sind alle keine Engel“ lautet der Titel der Buchlesung, die um 19.30 Uhr im Gemeindehaus in Gerdshagen beginnt. Zu Gast ist der Eulenspiegel-Buchautor Olaf Waterstradt.

Pritzwalk – Im Kulturhaus Pritzwalk werden innerhalb der 12. Kinotage der Stadtwerke vier Filme gezeigt. Beginn ist um 14.30 Uhr mit „Unsere Erde 2“. Zum Rahmenprogramm gehören weiterhin ein Bowlingturnier sowie Live-Musik.

Rühstädt – Im Europäischen Storchendorf Rühstädt wird um 14 Uhr die neue Saison eröffnet. Dazu zeigt Naturfotograf Wolf Spillner seine Fotos von Tieren und Landschaften in der Galerie des Besucherzentrums. Es gibt Ehrungen, Musik mit dem Bläserkreis Rühstädt sowie Kaffee und Kuchen von den Rühstädter Backfrauen aus dem Buschbackofen.

Der Sonnabend, 6. April

Blumenthal – Zum Basteln für das bevorstehende Osterfest lädt das Bürgerhaus Blumenthal ab 14 Uhr Jung und Alt ein. Anmeldung unter Telefon 033984/7 02 29.

Glienicke – Unter dem Motto „Nun will der Lenz uns grüßen“ heißen Solisten der Kreismusikschule Ostprignitz-Ruppin in der Schinkelkirche Glienicke den Frühling willkommen. Das Konzert beginnt um 14 Uhr. Im Anschluss wird an die Kaffeetafel gebeten.

Eine heitere Plauderei inklusive Lesung und Minigalerie rund um Theodor Fontane ist am Sonnabend auf Schloss Grube zu erleben. Quelle: Veranstalter

Grube – Eine heitere Plauderei inklusive Lesung rund um Fontane, Frauen, Schriftsteller und andere merkwürdige Menschen gibt es ab 19.30 Uhr auf Schloss Grube. Der Berliner Krimiautor und Zeichner Thomas Lünser und Regisseur Wolfram Christ aus Sachsen lesen aus ihren Werken und schildern ihre persönlichen Sichten auf den Dichter Fontane. Umrahmt wird das Ganze von Illustrationen zu Fontanes „Wanderungen durch die Mark Brandenburg“.

Einen Tag der offenen Tür veranstaltet am Sonnabend die Landfleischerei Hildebrandt in Kletzke. Quelle: Stephanie Fedders

Kletzke – Einen Tag der offenen Tür gibt es bei der Landfleischerei Hildebrandt in Kletzke. Zum Programm von 10 bis 16 Uhr gehören Vorführungen in den Produktionsräumen, Aktionen in der Partyküche, Tombola, Schweinequiz sowie für die Kinder eine Hüpfburg und ein Feuerwehrauto.

Die Kinder der Kita „Tausendfüßler“ aus Pritzwalk laden den Bürgermeister zum Familientag in ihrer Einrichtung ein. Er findet am Sonnabend statt. Quelle: Stadt Pritzwalk

Pritzwalk – „Was ich einmal werden will“ heißt das Motto des Familientages, zu dem die Kita „Tausendfüßler“ in Pritzwalk einlädt. Von 10 bis 13 Uhr können die Kinder und ihre Gäste verschiedene Berufsbilder kennenlernen. Führungen durchs Gebäude gibt es um 10.30 und 11.30 Uhr. Für den kleinen Hunger stehen Kuchen, Erbsensuppe und andere Leckereien bereit.

Pritzwalk – Zum Abschluss der 12. Kinotage der Stadtwerke Pritzwalk werden im Kulturhaus drei Filme gezeigt. Beginn ist um 15 Uhr mit „Mia und der weiße Löwe“. „Das schönste Mädchen der Welt“ ist ab 17.15 Uhr zu sehen und der Film „So viel Zeit“ ab 19.30 Uhr.

Pritzwalk – Der Verein für Geschichte der Prignitz führt ab 10 Uhr seine Frühjahrstagung in der Museumsfabrik Pritzwalk durch. Dazu sind auch alle Interessierten der Prignitzer Geschichte eingeladen. Es gibt eine Museumsführung, verschiedene Vorträge und die Möglichkeit zum Austausch.

Steffenshagen – Die Steffenshagener Kita „Hummelburg“ veranstaltet von 13 bis 17 Uhr einen Flohmarkt. An den Ständen auf dem Kitagelände kann gestöbert und gekauft werden. Angeboten werden Kaffee und Kuchen, Osterdekorationen und vieles mehr.

Eine Ossi-Party wird am Sonnabend im Wernikower Gasthof Göske gefeiert. Quelle: Christian Bark

Wernikow – Eine Ossi-Party wird ab 19 Uhr im Wernikower Gasthof Göske gefeiert. Einlass ist bereits ab 18.30 Uhr.

Am Sonnabend findet in Wittstock und vielen Ortsteilen der offizielle Frühjahrsputz statt. Quelle: Stadtverwaltung Wittstock/Dosse

Wittstock – In Wittstock und vielen Ortsteilen findet ab 9.30 Uhr der offizielle Frühjahrsputz statt. So sollen Grünflächen gesäubert, Außenanlagen an öffentlichen Gebäuden gereinigt sowie Blumenkästen und Beete bepflanzt werden. Der Blumen- und Pflanzenmarkt auf dem Marktplatz ist wie jedes Jahr Bestandteil des Frühjahrsputzes. Er öffnet bereits um 8 Uhr.

Wulfersdorf – Das Rosenbeet ist um 9 Uhr Treffpunkt für den Frühjahrsputz in Wulfersdorf. Die Teilnehmer werden gebeten, Schaufel, Harke oder Besen mitzubringen. Fürs leibliche Wohl ist gesorgt.

Der Sonntag, 7. April

Niemerlang – In der Niemerlanger Kirche beginnt um 10.30 Uhr ein Sprengel-Festgottesdienst mit musikalischer Begleitung. 630 Jahre Niemerlang, 135 Jahre Kirche und 130 Jahre Orgel bilden den Anlass dafür. Im Anschluss an den Gottesdienst gibt es einen gemeinsamen Imbiss.

Pritzwalk – Musikalische Highlights präsentieren die „International Magic Tenors“ ab 17 Uhr im Pritzwalker Kulturhaus. Dazu gehören emotionaler Pop, kraftvoller Rock oder unsterbliche Arien. Die acht Künstler wollen mit einer hochkarätigen Bühnenshow ihr Publikum verzaubern.

In der Prignitzer Kunstwerkstatt in Reckenzin kann am Sonntag die Ausstellung „Kunst am Ei“ von Christel Peglow bewundert werden. Quelle: privat

Reckenzin – In der Prignitzer Kunstwerkstatt in Reckenzin kann von 13 bis 17 Uhr die Ausstellung „Kunst am Ei“ von Christel Peglow besichtigt werden. Zu sehen sind mit Wachs verzierte, bemalte und ausgefräste Eier. In einer Mitmachecke können Besucher selbst kreativ werden und zu Pinsel und Farbe oder Kratzmesser greifen und ihr persönliches Osterei gestalten.

Viesecke – Ein Kinderbasar findet auf dem alten Vier-Seiten-Hof der Familie Kallweit und Baum in Viesecke statt. Kleidung, Spielwaren, Selbstgebautes können ab 11 Uhr verkauft werden. Mit Kaffee, Kuchen und Herzhaftem wird fürs leibliche Wohl gesorgt. Die Kinder können sich auf dem hauseigenen Spielplatz oder beim Schminken vergnügen.

Wittenberge – Zum Auftakt für das Frühlingserwachen, dem ersten verkaufsoffenen Sonntag in diesem Jahr, wird um 13 Uhr auf dem Platz vor dem Bahnhofsgebäude in Wittenberge die Skulptur „Wir in Wittenberge“ feierlich enthüllt. Im Anschluss geht es mit dem Putlitzer Fanfarenzug in die Innenstadt, wo von 13 bis 17 Uhr die Geschäfte zum Einkaufsbummel einladen.

Rainer Sander und Simone Struck sind am Sonntag "liebestoll" im Schloss Wolfshagen zu erleben. Quelle: Künstler

Wolfshagen – Rainer Sander und Simone Struck sind ab 15 Uhr im Schloss Wolfshagen zu Gast. Unter dem Motto „Liebestoll“ geben sie eine Mixtur aus Gedichten, Monologen und Dialogen zum Besten.

