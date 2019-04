Prignitz

Das Wochenendprogramm in der Region zeigt sich hier auf einen Blick. Die Orte sind alphabetisch aufgeführt.

Der Freitag, 12. April

Boberow – „Get Stoned“ aus Berlin kommen für ein Rolling-Stones-Wochenende nach Boberow in die Moorscheune. Die Band gibt am Freitag und Sonnabend jeweils ab 20 Uhr ein Konzert, wobei für den Sonnabend keine Karten mehr erhältlich sind. Zu erleben gibt es eine perfekte Mischung aus professioneller Bühnenshow mit coolen Outfits. Der Frontmann der Band bringt Mick Jaggers Präsenz wie kein Zweiter auf die Bühne. Kartennachfrage unter Telefon 038781/42 95 99.

„Get Stoned“ kommen für ein Rolling-Stones-Wochenende am Freitag und Sonnabend in die Moorscheune Boberow. Quelle: Agentur

Meyenburg – In der Meyenburger Bibliothek zeigt das Lindenberger Marion-Etten-Theater für die Vorschulkinder des Amtes Meyenburg das Stück “Der Fall Daphne Karnickel“. Die Vorstellung beginnt um 9 Uhr.

Perleberg – Zum Tag des Buches liest Marcel Feige alias Martin Krist in der Stadtbibliothek Perleberg aus seinem Buch „Engelsgleich“. Beginn ist um 18.30 Uhr.

Perleberg – Der ökumenische Kreuzweg der Jugend steht unter dem Motto „Ans Licht“. Von St. Jacobi in Perleberg geht es um 17 Uhr für die Jugendlichen der Pfarrsprengel Westprignitz, Berge, Karstädt-Land, Lenzen-Lanz-Seedorf, Wittenberge, Perleberg, Rühstädt und Uenze-Krampfer-Rosenhagen über Düpow, Rosenhagen, Spiegelhagen, Neue Mühle zurück zur Kirche in Perleberg.

Wittenberge – In der Stadtbibliothek Wittenberge ist Stephan Hähnel zu Gast. Er liest um 9 Uhr aus seinem Buch „Ärger ist mein zweiter Vorname“ für Kinder der Klassenstufen 3 und 4. Ab 19 Uhr präsentieren sich Gabi Pertus und Jo Böse mit ihren Protokollerzählungen „Begleitservice“ und „Lust in der Mitte des Lebens“.

Wittenberge – Zum Kindertreff lädt die Landeskirchliche Gemeinschaft Perleberg ein. Treffpunkt ist um 16 Uhr in der Wilsnacker Straße 101. Gemeinsam wird gespielt, gesungen, für Ostern gebastelt und eine Geschichte aus der Bibel vorgelesen.

Wittenberge – Das Kabarett-Theater „Distel“ ist zu Gast im Kultur- und Festspielhaus Wittenberge. Es präsentiert ab 20 Uhr das aktuelle Programm „Wenn Deutsche über Grenzen gehen. Oder. Das Ziel ist im Weg“. Es handelt vom Ausstieg aus dem Jakobsweg. Kartennachfrage unter Telefon 03877/92 91 81.

Eine Gedenkveranstaltung zum 74. Jahrestag der Befreiung der Konzentrationslager gibt es am Freitag in Quelle: Björn Wagener

Wittstock – Zum 74. Jahrestag der Befreiung der nationalsozialistischen Konzentrationslager gibt es eine Gedenkveranstaltung in der Gedenkstätte Todesmarsch im Belower Wald. Um 14.30 Uhr hält Kulturstaatssekretärin Ulrike Gutheil eine Rede.

Der Sonnabend, 13. April

Boberow – Konzert mit „Get Stoned“ ab 20 Uhr in der Moorscheune Boberow (ausverkauft, siehe Freitag).

Breese – Helfende Hände sind von 10 bis 12 Uhr beim Frühjahrsputz in der Gemeinde Breese willkommen. Treffpunkte sind in Kuhblank der Rundling, in Groß Breese die Kirche, in Breese die Feuerwehr sowie in Klein Breese der Containerstellplatz in der Dorfstraße.

Dranse – Das Dranser Bürgerhaus ist Treffpunkt für alle, die sich am Frühjahrsputz beteiligen wollen. Start ist um 9 Uhr.

Grube – Bereits zum zehnten Mal öffnet um 11 Uhr im und um Schloss Grube ein Ostermarkt. Er präsentiert sich größer und mit einem noch umfangreicheren Angebot selbst gemachter Waren. In der Schlossküche wird lecker gebacken, eine Bastelecke sorgt für die jüngsten Gäste für Kurzweil.

Heiligengrabe – Einen Ostermarkt veranstaltet die Heiligengraber Kita, Wittstocker Straße 52, in Zusammenarbeit mit dem Verein „Dorfleben Heiligengrabe“. Von 10 bis 16 Uhr kann in der Kita auf einem Flohmarkt gestöbert werden. Außerdem können sich die Kinder schminken lassen und es kann Keramik bemalt werden. Der Osterhase wird kleine Überraschungen verteilen.

Der Heiligengraber Parkplatz am Kloster Stift ist Treffpunkt für die Radler, die am Sonnabend an der Sternfahrt nach Bad Wilsnack teilnehmen möchten. Quelle: Gerhard Baack

Heiligengrabe – Der Parkplatz am Kloster Stift zum Heiligengrabe ist Treffpunkt für alle Radler, die an der Sternfahrt „Die Prignitz radelt an“ nach Bad Wilsnack teilnehmen möchten. Start ist um 8 Uhr.

Lenzen – Das Besucherzentrum Lenzen lädt zu einem besonderen Rundgang durch die historische Altstadt von Lenzen ein. Stadtführerin Erika Otto erzählt spannende Geschichten über starke Frauen im Mittelalter. Treffpunkt ist um 14 Uhr an der Figurengruppe auf dem Burgvorplatz. Anmeldung unter Telefon 038792/12 21.

Meyenburg – Mit einer Vernissage endet um 19 Uhr in der Bibliothek Meyenburg die „Lange Woche“ der Prignitz-Bibliotheken. Die Grafikerin und Künstlerin Marion Kaiser präsentiert eine Werkschau, die einen Schaffenszeitraum von rund 30 Jahre widerspiegelt.

Perleberg – Auf dem Großen Markt in Perleberg finden ab 10 Uhr anlässlich des Jubiläumsjahres der freiwilligen Feuerwehr die Spaßwettkämpfe „Wir gegen euch“ statt. Für den Fahrzeugverkehr ist der Markt von 7 bis 17 Uhr komplett gesperrt.

Auf dem Großen Markt in Perleberg treffen sich am Sonnabend die Radler zur Sternfahrt nach Bad Wilsnack. Quelle: Bernd Atzenroth

Perleberg – Zur Sternfahrt nach Bad Wilsnack treffen sich die Perleberger Radler um 8 Uhr auf dem Großen Markt. Die Ankunft in Bad Wilsnack ist gegen 12 Uhr geplant.

Pritzwalk – „Die Prignitz radelt an“ heißt das Motto der Sternfahrt nach Bad Wilsnack. Treffpunkt ist um 9 Uhr am Pritzwalker Rathaus. Die Strecke ist rund 33 Kilometer lang. In Bad Wilsnack erwartet die Teilnehmer ein buntes Bühnenprogramm und ein Frühlingsfest.

Sarnow – Ein Osterfest wird von 10 bis 16 Uhr in Sarnow, Dorfstraße 8, gefeiert. Für Unterhaltung sorgen Fahrten mit der Ponykutsche, eine Kremserfahrt zum Ostereiersuchen und eine große Hüpfburg. Zum kulinarischen Angebot gehören Räucherfisch, Gegrilltes und selbst gemachter Kuchen.

Wittenberge – Zur Sternfahrt nach Bad Wilsnack treffen sich die Wittenberger Radler um 8 Uhr am Kultur- und Festspielhaus. Von der Elbestadt geht es auf dem Elbdeich über Hinzdorf, Gnevsdorf und Abbendorf nach Bad Wilsnack.

Der Sonntag 14. April

Bad Wilsnack – In der KMG-Elbtalklinik in Bad Wilsnack öffnet um 10 Uhr der traditionelle Oster- und Frühlingsmarkt seine Pforten. Es gibt ein breit gefächertes Angebot an Marktständen sowie ein musikalisches Programm mit der Musikschule Fröhlich. Ein Konzert des Männergesangsvereins „Amicitia“ beginnt um 14 Uhr. Kaffee und Kuchen hält die Cafeteria bereit.

Bad Wilsnack – Zum Sonntagstanz sind die Senioren um 14 Uhr in den „Deutschen Hof“ in Bad Wilsnack eingeladen. Bis 18 Uhr unterhält ein DJ bei Kaffee und Kuchen mit tanzbarer Musik.

Boberow – In der Boberower Kirche gibt es ein Konzert mit Jakob Schmidt (Orgel) und Haakon Schaub (Gesang). Es beginnt um 19 Uhr.

Im Kultur- und Festspielhaus in Wittenberge gibt es am Sonntag ein Frühlingskonzert. Mit dabei ist der Arion-Chor Wittenberge Quelle: Veranstalter

Wittenberge – Ein Frühlingskonzert beginnt um 14 Uhr im Kultur- und Festspielhaus Wittenberge. Mitwirkende sind der Arion-Chor Wittenberge, ein Männergesangsverein, zwei gemischte Chöre und die Perleberger Tanzschule „Quer durch die Gasse“. Kartennachfrage unter Telefon 03877/92 91 81.

Wittstock – Ein Familientag mit Flohmarkt wird ab 13 Uhr auf dem Rewe-Parkplatz in der Röbeler Vorstadt in Wittstock veranstaltet. Zum Angebot gehören Kaffee und Kuchen, Glücksrad, Grillwurst, Info-Stände, Bastelecke und Hüpfburg.

Von MAZonline